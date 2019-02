Prachatice /ROZHOVOR/ - Na konci srpna jsme informovali o výborném vystoupení karatistů oddílu Karatedo Tsunami prachatice na světovém šampionátu v irském Limericku, odkud v žákovské kategorii do 11 let přivezl Miroslav Hovorka 5. místo ze 172 startujících.

Celkově se v Irsku představilo 1350 závodníků z 58 zemí celého světa. O šampionátu hovořil trenér prachatických karatistů David Havlík.

Míra Hovorka startoval v kata i kumite. Ve které soutěži jste mu před šampionátem dával větší šance?

Míra u mě trénuje třetím rokem a je vedený spíše jako katař. V kata vyhrál republiku. Ale řekli jsme si, že když absolvuje takovou cestu, tak proč být pouze v jedné disciplíně a přihlásili jsme ho s reprezentačním trenérem i do kumite.

Připravit se na takovou akci, to chce odříkání.

Musím Míru pochválit, že celé prázdniny kromě jednoho týdne, kdy byl na táboře, dřel. Přípravu začal na Gasshuku začátkem července, kde chodil nejen na své dva tréninky, ale na čtyři či pět tréninků. Měl i speciální tréninky se senzei Nakou, který nás upozornil na to, co je třeba zlepšit. Pak jel vždy čtyři dny v týdnu a pak měl tři relax, přesto kvůli fyzičce běhal schody. Dával tomu zkrátka maximum. Poslední týdny se mu věnoval Dušan Říha, kterému také patří velký dík, jak pomohl Míru připravit. Kdyby měli takový přístup všichni žáci, tak máme takových úspěchů více.

Na šampionátu to však v kata nevyšlo.

Nedá se říci, že by to bylo zklamání. Dostal v prvním kole Japonce a bylo to 2:2 na praporky. Šli další kata a znovu to bylo 2:2 na praporky, ale hlavní rozhodčí poslal dál Japonce, který byl nakonec druhý. Prohrál tedy s medailistou.

Naopak kumite byla velká paráda.

Nakonec ano, i když měl dost nekompromisní los. Nakonec z toho bylo vynikající páté místo. Šel dohromady osm těžkých zápasů. V soutěžích JKA se bojuje bez rozdílu vah, a tak jsme museli před každým duelem probírat speciální taktiku. Na vysoké kluky útok na tělo, na menší zase na hlavu. Smolný byl zápas s Rusem o postup do semifinále. Rus dostal bod za techniku, která šla podle videa úplně mimo. Nedá se nic dělat. Na druhou stranu, kdyby Rusa porazil, tak měl jistou medaili. Rus vedl, Míra to srovnal a pak přišel sporný bod, o kterém jsem již hovořil. Technicky i takticky na to Míra měl, medaile byla blízko.

V Irsku šlo o hodně i Vám osobně. Dělal jste zkoušky na mezinárodní licenci B.

JKA má systém licencí A, B, C, D s tím, že D je nejnižší. Je to odstupňované lety čekací doby i technickým stupněm a lety aktivního cvičení. Zkoušky se skládají z písemných testů v angličtině a praktických testů. Cvičí se řízené kumite, volné kumite a kata. Písemný test se skládal ze signalizace a ze soutěžního řádu. Celé zkoušky trvaly čtyři hodiny a hodnotili nás ti nejvrcholnější představitelé JKA. Na mistrovství světa mohou řídit zápasy pouze rozhodčí s licencemi A a B. Já jsem skládal zkoušky na licenci B.

Takové zkoušky asi nejsou jednoduché.

Musel jsem se poctivě připravit. Navíc je poplatek 515 euro a nezískat licenci by byl hodně drahý špás. Již na Gasshuku v Prachaticích jsem se domluvil se senzei Nakou, který byl pak i mezi zkoušejícími, aby mi poradil, co dělám špatně, na co se mám v přípravě zaměřit. Udělali jsme si dva speciální tréninky. Dohromady nás bylo v Irsku 47 žadatelů o různé licence, na béčko nás šlo osmnáct. Ze všech zkoušených prošlo pouze pět a na béčko jsem byl dokonce jediný. By jsem při vyhlašování výsledků docela nervozní. Stojíte v řadě a teď pořád jen slyšíte neudělal, neudělal. Já byl uprostřed a než došli ke mně, tak jen dva lidi zkoušku udělali. Já byl třetí a všechno to ze mne spadlo. Senzei Naka mi přišel osobně pogratulovat, čehož si velice považuji, protože to je jeden z top světových instruktorů. A budu trochu ješita, ale byl jsem vyhlášen jako nejlépe připravený adept na rozhodcovskou licenci.

To znamená, že jste hned řídil zápasy v Limericku?

Soutěž juniorů jsem řídil celou. V sobotu jsem řídil souboje dospělých. V neděli pak byly zápasy o medaile, které řídí pouze rozhodčí s licencí A.