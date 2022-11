"Duel s Hranicemi pro nás byl klíčový a jsem rád, že se kluci nastartovali a dovedli ho k vítězství. Zvlášť po předchozích nevydařených zápasech, kdy ležela na týmu deka. Kádr momentálně nemáme kvůli zraněním příliš široký, s tím jsme se na soupeře připravovali. Věděli jsme, co chceme hrát na 1-5, co na osobní obranu. Na klukách už dva dny před zápasem bylo vidět, že moc chtějí uspět a teď to ukázali. Uspěli jsme jako tým, těžko bych na hřišti hledal někoho, kdo vyčníval. Bojovnost a chuť vyhrát měl celý mančaft. Takto musíme pokračovat i v dalších zápasech," komentoval výhru trenér Strakonic Michal Zbíral.

Úkol splněn! Strakoničtí házenkáři porazili Hranice a posunuli se v tabulce

"Výhra Strakonic byla zasloužená. Jeli jsme na jih Čech s tím, že se konečně chceme porvat o dva body. Chtěli jsme konečně vyhrát, což se nám bohužel nepovedlo. Bylo to jen kvůli našim technickým chybám. To je naše bolest už od začátku sezony. Když se utkání láme, vyrobíme technické chyby, se kterými pak nejde vyhrát. Musíme na tom pracovat a v dalším průběhu soutěže bojovat, protože stále nemáme ani bod. V dresu soupeře odehrál vynikající utkání pivot Martin Nový, který zařídil skoro polovinu gólů. Myslím, že je jedním z nejlepších pivotů v soutěži," dplnil k duelu trenér Hranic Radim Brož.

Na straně domácích byl vyhlášen mužem utkání Tomáš Pek. "Příprava na utkání byla standardní, hlavně šlo o to, udržet koncentraci v hlavě a hrát pořád to, co jsme si řekli, že na soupeře bude platit. Cítili jsme trošku tlak, protože Hranice byly hratelným protivníkem a jsou na stejné úrovni s námi. Navíc jsme hráli doma, určitě jsme nechtěli ztratit. Konečně se nám také oproti předchozím utkáním dařilo v koncovce. Měli jsme dobře připravené střely, hru jsme hodně roztahovali do křídel a dařilo se nám dohrávat i na pivota, kde proměňoval Martin Nový. Ten byl v tomhle duelu neudržitelný, byl základním stavebním kamenem úspěchu. Patří mu velký dík," hodnotil utkání Tomáš Pek.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921