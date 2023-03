Největším tahákem víkendového hokejbalového programu v Prachaticích je extraligový souboj mužů s Karvinou. Ten je na programu v sobotu 4. března od 15 hodin. Domácí Horalové i Karviná vstoupili do jarní části porážkou. Prachatičtí padli na hřišti Svítkov Stars Prdubice 2:4, Karviná na Snack Dobřany 2:3. V prachatické Highlanders aréně půjde především domácím Horalům o všechno. Sedm kol před koncem základní části jsou na desátém místě tabulky a na osmé místo důležité pro vstup do play off ztrácejí sedm bodů. Karviná je aktuálně čtvrtá a může hrát jaro v klidu. "Jsme nyní v situaci, že musíme nejbližší dva domácí zápasy nad Karvinou a Plzní vyhrát za tři body," komentoval situaci po porážce v Pardubicích prachatický trenér Petr Kafka.