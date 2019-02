Písek – Bezesporu nejdůležitější utkání v této sezoně odehrají zítra házenkářky Sokola Písek ve Veselí nad Moravou. Půjde o přímý souboj o záchranu v ženské interlize.

Ve Veselí se dá zítra očekávat stejný boj, jako při utkání v Písku. U Otavy to skončilo nerozhodně 25:25 | Foto: Jan Škrle

Tu si zajistí vítěz zítřejšího utkání, poražený celek sestupuje do první ligy.

Domácí Panenky dosud nasbíraly ve skupině o udržení stejně jako písecké hráčky tři body, díky bonifikaci však mají házenkářky Veselí v tabulce oproti Jihočeškám bod navíc.

Domácímu týmu tedy bude k záchraně stačit i remíza. „Veselí bude mít velkou výhodu v domácím prostředí. Jejich fanoušci dokáží vytvořit velice bouřlivou atmosféru. Dobře se tam nehraje ani mnohem silnějším týmům," ví trenér Písku Jan Slavík a s uznáním hovoří také o trenéru Zerzáňovi, který v průběhu sezony nahradil svého kolegu Hudáka, jenž posílil lavičku Mostu.

Trumfy v kapse má však také Písek. Jihočešky prokázaly dobrou psychickou odolnost v dalším klíčovém utkání proti Zlínu, které Sokolky minulou sobotu vyhrály 28:26. „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, prohrávali jsme, ale nakonec jsme dokázali vývoj otočit a utkání dovést do vítězného konce. Holky tahle výhra moc povzbudila," vrací se k utkání o naději na záchranu Slavík.

Právě psychika bude podle píseckého kouče jedním z rozhodujících faktorů zítřejšího klíčového duelu ve Veselí.

„Dále rozhodne momentální forma a také to, jak se oba soupeři dokáží vyrovnat s atmosférou důležitého zápasu. Rozhodne každá maličkost a bude to také trochu o štěstí," předpokládá Jan Slavík.

Zápas mezi Veselím nad Moravou a Pískem začíná v 18 hodin. To je informace pro ty fanoušky, kteří by chtěli podpořit házenkářky Písku přímo v jámě lvové.

Všechny výsledky:

Veselí n. M. – HC Zlín 18 : 22

HC Zlín – Sokol Písek 26 : 23

Písek – Veselí n. M. 25 : 25

HC Zlín – Veselí n. M. 28 : 32

Sokol Písek – HC Zlín 28 : 26

Veselí n. M. – Písek 23.5. 18:00