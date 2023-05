Házenkářky Písku v play off vyzvou Slavii. Chceme do finále, hlásí kouč

Dlouhých jedenáct let čekaly písecké házenkářky na to, až se zapojí do bojů o medaile v národním play off MOL ligy. Letos se jim to konečně povedlo a jejich protivníkem v atraktivním semifinále bude pražská Slavia. S velkým rivalem se Jihočešky utkají v prvním ze dvou duelů v sobotu 29. dubna ve své hale (15 hodin).

Písecké házenkářky po 11 letech postoupily do národního play off MOL ligy. | Foto: Deník/Daniel Seifert