Ve tvrdě vedeném souboji domácí celek po většinu času vedl, ale jejich soupeř se v důležitých momentech dokázal vždy dotáhnout. Především po změně stran se Jihočešky několikrát dostali do vedení o tři branky, ale udržet náskok se jim nepodařilo. V závěru Vršovice skvěle využily přesilovku, během níž třikrát skórovaly a dokonce se dostaly do vedení. Aspoň bod pro hradecký tým zajistila nejlepší střelkyně utkání Plucarová.

„Byl to hodně tvrdý zápas, orámovaný spoustou vyloučení na obou stranách. Z naší strany přišlo oproti předchozímu duelu zlepšení, hráli jsme s větším nasazením a bojovali. Konečně se dařila i střelba z dálky. Téměř celý zápas jsme vedli, ale Vršovice dokázaly v prvním i ve druhém poločase skóre srovnat. Hrály velmi dobře na pivota, to dělalo naší obraně problémy. O druhý bod jsme se připravili v posledním oslabení, které jsme prohráli 0:3. Bohužel nám nevyšel poslední útok, kdy jsme mohli skórovat, ztratili jsme však balón a dali šanci soupeřkám, takže jsme mohli i prohrát. Naštěstí jsme se ubránili. Za remízu jsme nakonec rádi, i když to trochu mrzí, neboť výhra byla na dosah,“ uvedla jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Její tým, kterému v tabulce patří sedmé místo, se v dalším kole představí v neděli 13. března v Havlíčkově Brodu (14 hodin).

Házená Jindřichův Hradec – Sokol Vršovice 30:30 (16:16)

Branky: Plucarová 8, Zahradníková 8/7, E. Kovářová 7, Jasanská 3, Frühaufová 1, Březinová 1, Tomanová 1, T. Kovářová 1 – Švůgrová 7/6, Suchomelová 6, Rezlerová 4, Ferusová 2, Uhlířová 2, Slabá 2, Ritzová 2, Sauerová 2, Kaiserová 2, Tománková 1. Sedmimetrové hody: 7/7:7/6. Vyloučení: 5:7. ČK: 0:1 (Hurková). ŽK: 2:3. Rozhodčí: Moravec, Tůma.

I. liga ženy

1. SHK Kunovice 14 13 1 0 416:333 27

2. Lions Hostivice 14 10 0 4 364:330 20

3. Sokol Vršovice 14 9 1 4 363:323 19

4. Jiskra Otrokovice 14 9 1 4 381:350 19

5. HK Ivančice 14 8 0 6 436:388 16

6. Jiskra Havlíčkův Brod 14 8 0 6 378:354 16

7. Házená Jindřichův Hradec 14 5 1 8 392:391 11

8. Tatran Bohunice 14 5 1 8 322:353 11

9. SK UP Olomouc 14 5 0 9 327:403 10

10. Sokol Velké Meziříčí 14 4 1 9 328:364 9

11. Sokol Kobylisy 14 3 0 11 361:401 6

12. 1. SC Bohumín 14 2 0 12 379:457 4