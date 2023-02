Branky Strakonic: Zdychynec, F. Lukeš 7, Klimeš, Mošovský 6, Volf 4, Miklas, Joza, Lysenko, K. Lukeš 2, Masák 1. Rozhodčí: Hájek, Zych. Vyloučení: 5:1. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 0:3.

Strakonické béčko si v poklidu dokráčelo ro vysokou výhru, i když začátek zápasu mohl vypadat na drama. Předposlední celek tabulky z Pardubic se dokonce dostal do vedení 5:1, ale v tu chvíli zaúřadovala domácí dvojice Mošovský - Volf a rázem vedli domácí 6:5. Soupeř sice ještě srovnal na 6:6, ale pak se již utkání odvíjelo podle domácích not. Do přestávky Strakoničtí utekli soupeři až na devět branek.

Na začátku druhého poločasu to bylo rychle o třináct branek a postuně se domácí dostali až do náskoku o sedmnáct gólů. Jasnou výhrou se posunuli na druhé místo v tabulce, ale třetí Třeboň má zápasy k dobru.

"Škoda, že soupeř nepřijel v lepší sestavě. S prvním poločasem jsem byl spokojený, hráči měli chuť, povedlo se jim dát zajímavé góly a dohrávat pěkné kombinace. To vedlo po obrátce k lehkému podcenění a lehkovážnosti, která se mi absolutně nelíbila. Přiznávám, že jsem se i několikrát podíval na světelnou tabuli, kolik času zbývá do konce zápasu," komentoval utkání strakonický trenér Roman Nejdl.

Zdroj HBC Strakonice