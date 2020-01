Uctít památku skvělé trenérky gymnastiky přijelo 78 soutěžících z Vimperka, Boršova a Písku i celá blízká rodina Jarmily Landové, která přivezla dětem spoustu krásných cen. V úvodu se zavzpomínalo na Jarku Landovou, poté promluvila starostka Jaroslava Martanová.

Závodní kategorie byly rozděleny opět podle věku a výkonnosti gymnastek. Jako první začaly cvičit děti z mateřské školky, první třídy a to pouze na akrobacii a přeskoku. S gymnastikou teprve začínají a bylo by pro ně tedy velmi náročné závodit v gymnastickém trojboji – akrobacie, přeskok, lavička / kladina jako ostatní. Všichni se v průběhu závodu snažili podávat co nejlepší výkony. Občas se něco nepovedlo, (padalo se z lavičky a z kladiny), nebo se něco v sestavách zapomnělo a mělo to velký vliv na konečnou známku, ale skvělá atmosféra, fandění rodičů, kamarádů a potlesk diváků vynahradilo zklamání.

Při vyhlášení výsledků každý soutěžící obdržel diplom, bezvadné věcné ceny a pamětní medaili. Vítězové získali navíc krásné poháry. Rozhodčí a trenéři si na památku odnesli také věcnou cenu. Všem našim zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci, MěKS za ozvučení závodu. ZŠ Smetanova za zapůjčení tělocvičny a oddílu SG za zapůjčení gymnastického nářadí. Velké díky také patří trenérkám, rodičům a bývalým svěřenkám za pomoc při organizaci závodu.

Umístnění vimperských závodnic – MŠ mladší: 1. Nikol Venclíková, 2. Sofie Sochová, 3. Barbora Jedličková, 4. Gabriela Kabourková. MŠ starší: 6. Anna Jedličková. Mini přípravka: 1. Dorota Jakšová, 2. Viktorie Duková, 3. Kristýna Šochmanová. Přípravka: 1. Anastázie Klasová, 2. Michaela Hermannová, 3. Aneta Medková, 4. Šarlota Jakšová, 5. Lucie Kotrlíková. 2. tř.: 1. Tereza Jedličková. 3. tř.: 6. Eliška Záleská, 7. Eliška Novotná, 8. Aneta Marešová. 4. tř.: 3. Nikola Tůmová. 5. tř.: 4. Lucie Kutheilová, 5. Marie Jánošíková, 7. Adéla Honesová. 6. tř.: 3. Adéla Chvalová, 4. Alice Podskalská. 7. tř.: 1. Viktorie Klasová, 3. Eliška Častová. Mladší žákyně: 1. Anna Kotrlíková, 3. Viktorie Ollé, 4. Lucie Vintrová. Starší žákyně 2007 – 2008: 2. Lucie Hermannová, 3. Ester Ollé, 4. Adriana Košnarová, 5. Tereza Venclíková, 6. Tereza Hadová. Starší žákyně 2006: 4. Kateřina Horová.

Hana Košnarová