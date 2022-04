Na závod se zodpovědně připravovaly a neodradilo je ani dlouhé čekání na vlastní závod. Nejmladší Martina Bělíková startovala v kategorii VS0B sice už dopoledne, zato ostatní tři závodnice z kategorie VSC+6 si počkaly na začátek až do pozdních odpoledních hodin. Na závod se těšily a byla radost se dívat, jak statečně bojují a snaží se předvést vše, co se na tréninku naučily. Pochopitelně se občas něco nepovedlo a je pořád co vylepšovat, ale všem patří velké poděkování a pochvala za dobrou práci.