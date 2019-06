Ve sportovní hale Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře bojovalo o titul přeborníka kraje a o postup na Mistrovství České republiky sto deset děvčat. V pěti soutěžních kategoriích bylo zařazeno také patnáct vimperských gymnastek. Výkony všech soutěžících byly velice vyrovnané a o konečném pořadí rozhodovaly mnohdy jen desetinky bodů. Nejblíže k medaili měla z vimperských závodnic Anna Kotrlíková, které bronz unikl o pouhých 0,367 bodu. I když děvčata nepřivezla tentokrát do Vimperka žádný titul krajského přeborníka, nemusí je to vůbec mrzet. Všechna zacvičila moc pěkně a hodně se v průběhu jarní sezony, k radosti svých trenérek, zlepšila.

Jarní sezona skončila a nezbývá než poděkovat děvčatům za dobrou reprezentaci gymnastiky ve Vimperku, trenérkám za vynikající, náročnou práci, rodičům za pomoc a podporu, bez které by naše snažení bylo neúplné, vedení TJ Šumavan Vimperk z.s. a Radě města Vimperk za vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj krásného a náročného sportu, jakým gymnastika bezesporu je.

Výsledky z krajského přeboru – VS 0A: 21. Anastázie Klasová, 22. Lucie Gubaniová, 23. Lucie Kotrlíková, 24. Michaela Hermanová. VS 0B: 7. Ester Kohoutová, 8. Eliška Čtvrtníková, 9. Terezie Šťastná. VS 1B: 4. Anna Kotrlíková, 6. Viktorie Ollé, 9. Tereza Hadová, 12. Tereza Venclíková. VS 4C: 7. Ester Ollé, 8. Lucie Hermanová. VS 5C: 8. Daniela Vašicová, 9. Tereza Šimečková.

Dnes mají sportovní gymnastky ještě jednu soutěž, a to na zakončení činnosti kroužků při DDM Vimperk. Pak již je čeká příprava na podzimní část soutěží v jejich oblíbeném sportu.

Marie Kotlíková