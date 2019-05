Je potěšitelné, že úroveň v kraji je čím dál obtížnější a zvyšuje se i počet startujících, kteří sestavy výborně zvládají. Vimperk tentokrát zastupovala jen tři děvčata – Šárka Václavíková, Kristýna Niedobová a Sára Pulcová. Ostatní gymnastky se zúčastnily jiných, pro ně důležitějších akci, ale na krajský přebor, který se koná v Táboře, je jich přihlášeno již sedmnáct.

Šárka a Kristýnka startovaly v nejpočetnější kategorii VS 1A+B. Velice se snažily, od prvních jarních závodů se hodně zlepšily, ale v náročné konkurenci to stačilo jen na 25. (Šárka Václavíková) a 26. místo (Kristýna Niedobová). Také Sára Pulcová se výrazně zlepšila a i když má ještě značné rezervy na přeskoku, kladině i bradlech, vybojovala si pěkné 8. místo v kategorii VS 5+6C.

Marie Kotlíková