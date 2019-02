České Budějovice - Vyslovíte-li na jihu Čech slovní spojení moderní gymnastika, často se setkáte se jménem Dominika Červenková. Benjamínek výpravy na OH v Aténách v roce 2004 už se tomuto sportu aktivně nevěnuje. Ale má přehled. Dobře má spočítáno, že naposledy startovala na OH Češka před 12 roky. Která? Přece Červenková!

Během studií vysoké školy si Dominika Červenková vyzkoušela, jaké to je pracovat v jedné z českobudějovických restaurací. Kávu roznášela s gymnastickou elegancí. V úvodu března vyhrála výběrové řízení. „Stala se ze mě sales specialistka,“ vypráví. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Připomene vám někdo tu a tam olympijskou zkušenost z Atén?

Nestává se to často, ale připomene. Dokonce jsem se s tím setkala v práci při schůzce, kdy jsem byla hned po představení odhalena. „Vy jste ta gymnastka olympionička. Já vás znám.":)

Také si sama vzpomenete, jaké to na OH v Řecku bylo?

Vzpomínky na Atény mám ještě dnes velmi živé a vzpomínám na ně velmi ráda. Nejčastěji si olympiádu připomenu, právě když se mě někdo zeptá, jaké to tam bylo a chce, abych mu o olympijských hrách vyprávěla.



Odstěhovala jste se z Jihočeského kraje za prací do Prahy?

Pracuju tam, i když nejen tam. Pracuji ve farmacii jako medicínská reprezentantka a mám na starost region Prahu a také část středních Čech.



Věnujete se po ukončení vrcholové kariéry také sportu?

Spíš jen z legrace, abych se nerozpadla. Moc mě baví bikram jóga, chodím do fitka zvedat železa :)). Když je hezké počasí, tak si docela ráda jdu zaběhat.



Změnila se gymnastika?

Určitě ano. Myslím, že v poslední době jde její vývoj dobrým směrem. Sestavy jsou díky méně prvkům a více choreografii a tanečním sekvencím líbivější. V době, kdy jsem závodila já, byly sestavy postavené jen prvek na prvku. To mě třeba trochu mrzí, myslím, že by mě dnes díky těmto pravidlům bavila gymnastika ještě o chlup víc.



Jak je pro gymnastku složité dostat se až na OH?

Je to určitě velmi těžké. Od té doby, co se česká reprezentantka zúčastnila olympiády, už uteklo dvanáct let. Pevně věřím, že se právě v Jihočeském kraji časem objeví gymnastka, která bude mít talent, píli a štěstí a na olympiádu se probojuje. Je to zážitek.

Olympijské hry se v letošním roce odehrají na sportovištích v Brazílii. Rio de Janeiro bude v srpnu praskat ve švech.



Na Lipně vyroste park Rio – Lipno. Co tomu říkáte?

Že tam také určitě nebude nějaký čas k hnutí. Ale je to skvělé, osobně si to určitě ujít nenechám a vyrazím si olympijský park v létě na Lipno prohlédnout.

Dominika ČervenkováNarodila se 18. května 1988 v Českých Budějovicích. Je bývalou českou reprezentantkou v moderní gymnastice, která startovala na olympijských hrách v Aténách. Moderní gymnastice se začala věnovat ve čtyřech letech. Od juniorského věku si vydobyla přední postavení v české moderní gymnastice. Pod vedením trenérky Ivany Pokorné se v roce 2003 zařadila do reprezentačního družstva seniorek. Na mistrovství republiky obsadila druhé místo ve čtyřboji za Kateřinou Kopáčovou a vyhrála svůj první mistrovský titul s míčem. Na mistrovství světa v Budapešti, které bylo kvalifikační akcí pro olympijské hry v Aténách, ale českou jedničku porazila. V roce 2004 vyhrála poprvé mistrovský titul ve čtyřboji a byla potvrzena jako česká reprezentantka pro olympijské hry (teprve třetí Češka v historii a první od startu Lenky Oulehlové a Andrey Šebestové na hrách v Atlantě v roce 1996). V pouhých šestnácti letech byla nejmladší členkou českého olympijského týmu v Aténách, kromě toho byla také nejmenší (160 centimetrů). V kvalifikaci čtyřboje na OH obsadila dvacáté místo a stala se jedním z miláčků řeckého publika.