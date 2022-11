Branky: 12:03 J. Markytán (J. Švácha), 23:26 Jiří Štěpánek (J. Uhlíř, J. Markytán), 44:14 M. Tácha (Jan Štěpánek). Vyloučení: 3:2. Využití přesilovek: 0:0. Střely na branku: 17:24.

Nezměrná bojovnost celého týmu a skvělý výkon gólmana Tomáše Pixy byly nejdůležitějšími domácími atributy důležitého utkání s Kladnem. Prachatičtí potřebovali zvítězit, aby se nezačala před nimi tabulka oddělovat. A to se jim podařilo.

Ve svátečním podvečeru se začalo ve vysokém tempu a to nepolevilo až do zvěrečného hvizdu. Střelci obou týmů si dlouho lámali zuby na gólmanech soupeřů, až se necelé tři minuty před první přestávkou trefil Jaromír Markytán a skoro dvě stovky fanoušků si poprvé mohly zakřičet gól.

Kladenští se od začátku druhé třetiny mohutně snažili o vyrovnání. Domácí výpady však byly hodně nebezpečné a v polovině utkání byl na správném místě u tyčky Jiří Štěpánek a bezmocného gólmana Kladna překonal podruhé. Pokračovala neskutečná bitva, rozhodčí pouštěli na obou stranách hodně hraniční zákroky, ale ve druhém dějství se již skóre neměnilo.

Za začátku závěrečného dějství měly oba celky výhodu přesilové hry, ale obrany pracovaly spolehlivě. Kladenští nechtěli pod Libínem nechat všechny body a tlačili se do zakončení. Obrana Horalů však pracovala skvěle. V závěru utkání se hosté odhodlali ke hře bez gólmana, ale to se jim nevyplatilo. Do prázdné rány pečetil domácí výhru Matěj Tácha.

Tři body zůstaly doma a Prachatičtí se vyhoupli na 8. místo tabulky právě před Kladno. Hned druhý den však Horaly čeká další těžká zkouška. 29. října od 15 hodin hostí čtvrtý tým tabulky HBC Pardubice. Výhra nad Kladnem je tak skvělou pozvánkou na další hokejbalovou bitvu.