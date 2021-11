Do bojů se v letošním ročníku zapojilo celkem 189 hráčů a hráček. V kategoriích jednotlivců se hrál již 12. ročník, v družstvech 9. ročník a jamkovka měla na programu pátý ročník. Kromě hřišť na jihu Čech se hrálo i v resortech v Pyšelích, Molitorově, Tenči a na rakouských hřištích ve Weitře a St. Oswaldu. Tour čítala dohromady 18 turnajů, z nichž se hráčům v kategorii jednotlivců počítalo třináct nejlepších výsledků na stablefordové body. V soutěži družstev pak po jedenácti turnajích postoupily nejlepší čtyři kluby do semifinále. O celkovém vítězi soutěže družstev nakonec rozhodl rozstřel na dodatečné jamce.

KONEČNÉ VÝSLEDKY

Jednotlivci – muži 50 – 59 let: 1. F. Bican (Hluboká) 452 bodů, 2. V. Šána 436, 3. V. Klíma (oba Č. Krumlov) 423.

Muži: 60 – 65 let: 1. R. Klacek (Hluboká) 465, 2. F. Mikeš (Telč) 438, 3. J. Bašta (Mnich) 428.

Muži 66 - 69 let: 1. W. Jenšík (N. Bystřice) 433, 2. V. Peterka (Mnich) 433, 3. V. Kabát (Kestřany) 423.

Muži 70 let a více: 1. R. Navrátil (Mnich) 443, 2. Š. Bicera (Hluboká) 436, 3. K. Fürst (Telč) 415.

Ženy 50 – 64 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 455, 2. E. Roubínová 420, 3. M. Veselá (obě Č. Krumlov) 402.

Ženy 65 a více: 1. V. Andělová (Kestřany), 2. A. Ostrejšová (Podbořánky) 434, 3. R. Skronská (Čertovo Břemeno).

Brutto společná: 1. F. Mikeš 293, 2. J. Škopek (Mnich) 292, 3. R. Klacek 276.

Jamkovka: 1. R. Klacek, 2. Z. Zunt (Kestřany), 3. J. Škopek, 4. V. Kabát.

Družstva: 1. GC Telč, 2. GK Hluboká nad Vltavou, 3. GC Mnich, 4. Prácheňský GK (Kestřany).