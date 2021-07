Pětadvacátý ročník Třeboňského poháru odehráli v sobotu golfisté na devítijamkovém hřišti 1. Jihočeského golf klubu v Bechyni.

Třeboňský pohár golfistů na hřišti v Bechyni slavil již pětadvacáté narozeniny. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Řeklo by se, co to je pětadvacet let, ale je třeba si uvědomit, že první jihočeské golfové hřiště vzniklo těsně před polovinou devadesátých let minulého století. Právě v Bechyni a lví podíl na jeho výstavbě má člen Síně slávy ČGF a největší propagátor jihočeského golfu Pavel Hepnar (86 let). „Je skvělé, že mezi nás Pavel Hepnar, ač žije v Praze, stále jezdí a nevynechal ani tentokrát. Je to člověk, který prakticky nás všechny, co se kolem turnaje točíme, naučil hrát golf,“ vysekl poklonu trenérovi spoluorganizátor turnaje Rudolf Klacek.