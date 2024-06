/FOTOGALERIE, VIDEO/ Golfový resort v Bechyni byl dějiště v pořadí již 28. ročníku Třeboňského poháru. Nejstarší golfový turnaj na jihu Čech vyhrál Tomáš Skála o jedinou ránu před Petrem Míškem.

Zahájení Třeboňského poháru | Video: Deník/Vladimír Klíma

V rámci Třeboňského po Absolutní vítěz na brutto rány Tomáš Skála.Zdroj: Deník/Vladimír Klímaháru se přestavilo na bechyňském devítijamkovém hřišti 48 golfistů, kteří byli rozděleni do tří skupin. Muži hráli ve dvou, a to HCP 0 - 20 a HCP 21,1 - 54. Pro ženy byla vypsána jedna kategorie společná.

Na skvěle připraveném hřišti se rodily i skvělé výsledky. Turnaj zkrátka opět vyšel organizačně i sportovně na jedničku. "Je třeba velice poděkovat Resortu Bechyně za skvěle připravené hřiště. Po této stránce neměl turnaj chybu. Ochrannou ruku nd námi tentokrát drželo i počasí a já věřím, že si to všichni dosyta užili. Někdy sice si bylo těch ran více než bychom si představovali, ale to snad nebylo až tak důležité," hodnotil turnaj s úsměvem ve tváři Jiří Škopek ze spolupořadatelského týmu.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Dík pracovníkům Resortu Bechyně byl oprávněný, vždyť páteční večer a noc byla v jihu Čech protkána deštěm s bouřkami. "Vzhledem k tomu, jaké počasí v pátek panovalo, například v Třeboni byla ukrutná průtrž mračen s velkými kroupami, tak nám to na hru vyšlo narosto skvěle. To je světlý bod, který umocnil celý pohodový den na našem turnaji v Bechyni, že se ten turnaj povedl," doplnil spokojeně další člen pořadatelského týmu Třeboňského poháru Karel Hanyk.

Ve tvářích všech hráčů, bez rozdílu pořadí, byla po turnaji znát velká spokojenost. To bývá pro pořadatele vždy největší odměnou. "Náš turnaj je specifický tím, že my si zveme hráče, naše hosty. Jsme třeboňští golfisté, kteří jsme zde v Bechyni začínali někdy před třiceti a možná i více lety. Nestorem všeho je pan Hepnar s manželkou, kteří zde hřiště postavili. Pan Hepnar bohužel před rokem a půl zemřel, zvali jsme jeho manželku, ta však nemohla dorazit, a tak všechny pozdravila alespoň na dálku. Právě na tomto hřišti jsme začínali naše první golfové krůčky a následně založili Třeboňský pohár, který trvá bez přerušení již 28 let a těšíme se již na kulatou třicítku. A právě ti pamětníci, kteří to zde zaládali, patří k základu hostů, kteří se na turnaj zvou," doplnil k turnajové sestavě Karel Hanyk.

Fotbalisté Vlachova Březí oslavili hned dva mistrovské tituly najednou

Ohlasy od všech zúčastněných byly jen ty nejlepší. "Jsem rád, že se všem opět líbilo. Není jdnoduché takový turnaj zorganizovat, na druhé straně má člověk dobrý pocit z toho, když se to povede a všichni jsou spokojeni," doplnil Karel Hanyk a pokračoval: "Většinou nejde ani o výsledky na hřišti, ale je to především o potkávání se, popovídat si. Mnohdy se člověk potká s lidmi jednou za rok a je to pak super setkání."

Z výsledklů turnaje

Kategorie žen: 1. Jindřiška Škopková, 2. Hana Motejzíková, 3. Marie Štíchová.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaVložené soutěže - Nearest to pin (nejblíže k jamce): Irena Míšková a Michal Jahn. Longest drive (nejdelší odpal): Jindřiška Škopková a Tomáš Skála.

Muži HCP 0 - 20 (stableford body): 1. Václav Hnátek 40 bodů, 2. Radim Rezek 35/96 ran, 3. František Klufa 35/90, 4. Jindřich Stankovič 35/92, 5. Pavel Martínek 34/96.

Muži HCP 20,1 - 54: 1. Luboš Divoký 40/123, 2. Jaroslav Bašta 39/98, 3. Tomáš Burian 34/99, 4. Matěj Hanyk 34, 5. Josef Půr 33.

Ženy společná: 1. Jindřiška Škopková 39/103, 2. Hana Motejzíková 38/109, 3. Marie Štíchová 38/140, 4. Božena Benešová 37/103, 5. Věra Andělová 35.

Brutto body (hlavní kategorie): 1. Tomáš Skála 26, 2. Petr Míšek ml. 25, 3. Jiří Škopek 21, 4. František Mikeš 20, 5. Václav Hnátek 20.