Volejbalisté Jihostroje České Budějovice jsou v Praze. Důležitou informací pro trenéra je, že žádný z hráčů nemá zdravotní nepřekonatelný problém. Bolístky ano, ale ty teď nikdo neřeší. "Je to finále, o únavě nemůže být řeč," utnul rezolutně hovor na toto téma kapitán Jihostroje Martin Kryštof.

Fanoušci Jihostroje mají ve finále formu jako jejich tým | Video: Deník/ Kamil Jáša

Právě on nastupuje k poslednímu play off ve skvělé kariéře. Nejlepší české libero uplynulých patnácti let už příští rok extraligu hrát nebude. Slušelo by se poznamenat - škoda. Snad byl mohl pokračovat… Sám Martin Kryštof ale ví nejlépe, co má udělat. A pokud Jihostroj vyhraje zlato, bude čelit dalšímu přemlouvání? "Tak skončím se zlatem, to by bylo ze všeho nejlepší," má absolutně jasno o své budoucnosti.

Právě Kryštof patří mezi nejlepší hráče celého play off. Najít ale jednoho, který je v dresu Jihostroje nejlepší ze všech, jde opravdu jen velmi těžko. Ondrovič dobře brání a v obrovské rychlosti útočí. A přidal i zázračné zákroky v poli. Do formy se dostal další blokař Oliver Sedláček. Pro něj to je sezona, na kterou nebude vzpomínat moc rád. Rozlet reprezentačního dlouhána zastavila vyhřezla ploténka. Dlouho vůbec nehrál. Pečlivou prací se dokázal vrátit zpátky a na finále je připravený na sto procent.

Skvěle v závěru sezony hraje také Martin Licek. Smečař. Prostřídal dobré výkony se slabšími, ale v semifinále s Libercem patřil k tahounům. V krizových chvílích byl nejlépe podávajícím hráčem zápasu. "Licek odmítl konec série," ukazovali na něj "Liberečtí. I do finále si Martin Licek přenesl bojovnickou náladu.

Českobudějovický Jihostroj táhnou za úspěchem i dvě zahraniční hvězdy. Nizozemec van Schie a Argentinec Giraudo. Všimněte si, jak spolu komunikují. Před i při zápase. Jsou kamarádi a je to znát. Oni dobře vědí, že nepřijeli na jih Čech na výlet, ale pro mistrovský titul.

Samostatnou kapitolou je Giraudův servis. Kdo jste ho neviděli, zajděte se v neděli podívat. Stojí to za to. V českobudějovické Sportovní hale se bude hrát od 18.00. Argentinec má z podání takovou ránu, že ta nejen, že se vůbec nedá zpravcovat, ale hráč často nestačí ani uhnout…

Nebo máme ještě lepší nápad. Pojeďte s Jihostrojem do Prahy. Zápas v v hale Lvů začne ve čtvrtek v 17.00.