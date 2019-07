„Ve středu jsme zde měli něco přes dvě stovky karatistů z více než patnácti zemí světa, ale od pátku jich zde bude od tří set padesáti do čtyř set. To potvrzuje velký zájem o náš seminář. Tradičně jsou zde kromě českých karatistů Slováci, Poláci, Němci, Švédové, Dánové, je zde i Rus. Dokonce je zde i šéfprezident karate z Mauriciu,“ pochvaloval si ve středu dopoledne zájem o kemp jeho hlavní organizátor David Havlík z pořádajícího klubu.

Chybět zde nemohou ani japonští instruktoři, kteří představují to nejlepší v karate JKA, co lze na světě nabídnout. „Máme velmi dobré vztahy se senzei Naka a senzei Okumou, kteří sem jezdí pravidelně. Naka je zde podvanácté a Okuma pojedenácté a slíbili, že pokud zdraví dovolí, budou sem jezdit každý rok. Bohužel nemohl přijet senzei Ogane, ale na víkendovém šampionátu Japonska si přetrhl kolenní vazy,“ představil lektory David Havlík.

Frekventanty čeká denně několik tréninků kata i kumite. „Cvičí se od středy do soboty vždy od sedmi ráno do šesti večer. Každá skupina má jeden trénink kata ráno a pak ještě další tréninky dopoledne a odpoledne. Jsou to tréninky, kde se propojuje kata s kumite. Japonci to nerozlišují a cvičí oboje dohromady. V neděli pak všechny čeká tradiční společné cvičení,“ uvedl k programu David Havlík.

Každý rok ukazuje senzei Naka frekventantům nějaké zajímavosti a dává speciální rady pro přímý boj. Takové tajné recepty. „Nejde ani tak o tajné recepty. Včera jsem se dozvěděl, že píše senzei Naka knížku, ve které se snaží sportovní formu karate doplnit formou buda. Ukazuje takové specialitky, které si člověk mnohdy ani neuvědomí. Ukazuje, jak by to mělo fungovat nejen na zápasišti, kde je vše svázáno pravidly, ale i na ulici, kde žádná pravidla nejsou,“ vybral něco z tréninkové kuchyně David Havlík a doplnil: „Jsem rád, že jsou zde všichni spokojeni. Připravena je i tradiční party, společenský večer, nějaké opékání masa a vše co k takové akci patří.“