Prachatice - Celostátní RED futsal liga pokračovala devátým a desátým kolem. Prachatický Strabag Lubryco zajížděl do Náchoda, kde se střetl s mužstvy Bělovsi a Jilemnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Pro prachatický tým to byly zápasy velmi důležité, protože se jako pátý tým tabulky nejvyšší české soutěže střetl se čtvrtým a šestým v tabulce. Každý bod by posiloval ambice pro závěrečné play off v soutěži. Nakonec Prachatičtí nezískali ani bod a vstřelili soupeřům pouze jedinou branku.

SK Goll Běloves – SK Strabag Lubryco Prachatice 5:0 (2:0). První utkání Strabagu vůbec nevyšlo. První poločas byl sice herně vyrovnaný, ale hráči Strabagu nevyužili ani nejvyloženější šance. Za to je soupeř potrestal a Hubkou vedl po brankách ve 2. a 17. minutě v poločase 2:0. Ve druhém poločase již byla Běloves lepším týmem a dvěma brankami Chmelíka a jednou Srkala vytáhla skóre až na 5:0.

SK SICO Jilemnice – SK Strabag Lubryco Prachatice 3:1 (0:0).

#nahled|https://g.denik.cz/29/bc/ftg_tabulka_181208_denik-galerie_mini.jpg|https://g.denik.cz/29/bc/ftg_tabulka_181208.jpg|Výsledky.#

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 18. prosince 2008.