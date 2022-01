Sníh, alespoň část dne krásné počasí a obloha bez mráčku. To vše čekalo ve středu 19. ledna na návštěvníky vrcholu Třístoličník na šumavské hranici České republiky a Německa. Sem vyrazila lovit snímky i vimperská fotografka Nikola Formánková.

"Od rána bylo na Třístoličníku nádherně slunečno. Odpoledne však přišla oblačnost s hustými mraky. Teplota klesla čtyři stupně pod nulu a když začalo foukat, tak to bylo ještě studenější. Škoda, že se Alpy dostaly do mraků, mohlo to být ještě hezčí," popsala den na Třístoličníku Nikola.

Zimní krásu přibližují snímky ve fotogalerii.