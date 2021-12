Tentokrát se představilo jedenadvacet startujících a hrálo se na dvě porážky 501 double out na dva vítězné legy. „Představili se prachatičtí šipkaři z prvoligového týmu 90210, přijeli kluci z Vodňan, Bavorova a Vimperka. Vesměs kvalitní hráči, takže se bylo po celý turnaj na co dívat. Zavíralo se sedmé či osmé kolo, někdy samozřejmě déle,“ doplnil k turnaji Jiří Vodička.

Nejlepší žena: Jana Kohoutová.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaVítězem turnaje mužů se stal Martin Sluka z Bavorova. „Martin však hraje za náš tým Kozlíci Prachatice. Druhý skončil Míra Boháč z Blažejovic, také hráč Kozlíků. Bronzová příčka patřila Pavlovi Vojtkovi z Vodňan a těsně pod stupni vítězů skončil další vodňanský šipkař Jirka Mach,“ vypočetl pořadí nejlepších Jiří Vodička s tím, že nejlepší hráčkou turnaje se stala Jana Kohoutová z Vimperka.

Výsledková listina prozradila i další zajímavosti z turnaje. Padlo i Bingo, to znamená 180 bodů na tři šipky. „To se podařilo Pavlovi Vojtkovi. Nejvyšší zavření, a to 124 bodů, měl Jirka Mach. Jak je vidět, neztratili by se ani v Anglii na Mistrovství světa,“ doplnil s úsměvem Jiří Vodička.

„Jsem rád, že jsme dokázali turnaj uspořádat i za podmínek, které nyní jsou. Díky hráčům, že si sem našli za těchto podmínek cestu. Turnaj býval obsazen podstatně více, bylo i přes čtyřicet hráčů. Ale důležité je, že se hrálo. Snadno se tradice přeruší, ale čím delší přestávka, tím hůře se na ni navazuje,“ uvedl hlavní organizátor a doplnil: "Díky moc Bikers baru, že zde můžeme podobné akce pořádat, a za to, že nám s turnajem pomáhá a vytváří super podmínky."