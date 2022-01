Kromě domácích Rafanů se v netolické sportovní hale představili florbalisté Strakonic, Tábora, Českého Krumlova a Jindřichova Hradce. Hrálo se systémem každý s každým na 1x13 minut. Nejlepší dva celky turnaje postupovaly do prvního výkonnostního koše, třetí tým turnaje zůstal ve druhém koši a celky na čtvrtém a pátém místě si v příštím kole zahrají v koši třetím.

Z výsledků: Rafani Netolice - 1. FbK Tábor 1:2, Slovan J. Hradec žlutí - FbC Strakonice červení 4:0, FBC Rytíři Č. Krumlov - Tábor 4:3, J. Hradec - Netolice 2:1, Strakonice - Český Krumlov 0:3, Tábor - Jindřichův Hradec 3:1, Netolice - Český Krumlov 0:9, Tábor - Strakonice 3:1, Český Krumlov - Jindřichův Hradec 4:1, Strakonice - Netolice 1:5.

Pořadí v turnaji: 1. Český Krumlov, 2. Tábor, 3. Jindřichův Hradec, 4. Netolice, 5 Strakonice.

"Naši Elévové bojovali ve druhém koši bojovali. Nejprve s Táborem a Hradcem sehráli vyravnanou partii, měli víc šancí a střel na bránu. Nepomohl ani odvolaný gólman a závěrečná power play. Vždy to skončilo 1:2. Poté jsme se utkali s pozdějšim vítězem turnaje s Krumlovem. Soupeř hrál skvěle a Rafani působili ospalým dojmem. Za stavo 0:4 se nám zranil kapitán Mates Mrázek a tak nás soupeř doslova přejel. Na poslední zápas se Strakonicemi si Mates zaledoval koleno a pěti góly urval čestný úspěch Rafanů. Ti skončili na turnaji čtvrtí a jdou zpět do třetího koše. Stejně tak ale mohli být druzí a postoupit o koš výš. Těšíme se na další turnaj, snad se sejdeme v plné sestavě a zase se vrátíme do TOP 10," shrnul výkon svých svěřenců netolický trenér Josef Zíka.