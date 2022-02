Body Písku: P. Šlechta 25, V. Sýkora 16, M. Mach 15, M. Svoboda 14, J. Šurý 9, D. Hejl 8, M. Špičák 6, O. Chvála 5, J. Svoboda 4, L. Mikolášek, T. Polánek a V. Primak 2. TH: 13/10 - 15/8. Trojky: 29/14 - 21/9. Doskoky: 46:28. Ztráty míčů: 8:20. Fauly: 20:14.

Po tvrdé porážce na palubovce Svitav si Sršni potřebovali spravit chuť v domácí aréně, kde netradičně v pátek přivítali tým z Nového Jičína. Soupeř v prvním kole nadstavby v prodloužení udolal ve své hale Slavoj Litoměřice, utkání tak slibovalo zajímavou podívanou. "Hosté jsou bohužel ale týmem, který spoléhá především na pendlující hráče z Kooperativa NBL, kteří ale ovšem nebyli pro tento duel uvolněni, a tak Novojičínsští dorazili pouze v sedmi hráčích. Nicméně v sestavě byla ligou protřelá jména jako Bujnoch, Bukovjan či Prošek a k nim se v první čtvrtině pátečního duelu přidal také Kelar, který třemi trojkami v první desetiminutovce držel hosty ve hře 23:21. I přes hrozivě vypadající úvod 2:9 Sršni nezačali zmatkovat a krůček po krůčku obraceli skóre ve svůj prospěch. Druhá čtvrtina už divákům nabídla to, na co jsou od píseckých hráčů na domácí palubovce zvyklí, když Sršni tento úsek hry ovládli 32:9 a poločasové vedení o dvacet pět bodů tak téměř rozhodlo o osudu utkání. Po změně stran se do hry začali zapojovat i junioři, i tak skóre utkání neustále narůstalo až na konečných 108:67," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

"Jsem rád, že jsme po utkání ve Svitavách opět najeli na vítěznou vlnu a musíme si přiznat, že proti sestavě, která dorazila do Písku, to byla doslova povinnost. I přes nepřesvědčivou první desetiminutovku kluci stále pracovali a druhá čtvrtina byla odměnou za jejich práci během celého týdne, kdy jsme chtěli napravit nepovedené utkání z minulého týdne. V neposlední řadě děkuji divákům za atmosféru v hale, kterou vytvořili i vzhledem k jarním prázdninám v našem okrese," dodal Jan Čech