A utkání má velmi zajímavý náboj. Prachatičtí se s Kladeňáky střetnou v přímém souboji o postup mezi nejlepších šest týmů v republice. Ve skupině Západ jsou Prachatičtí aktuálně na třetím místě tabulky s náskokem jednoho bodu právě na Kladno. A třetí místo je důležité pro postup do extraligové nadstavby. Vítězem skupiny je Elba Ústí nad Labem, ze druhého místa postupuje HBC Plzeň.

Postup do nadstavby by znamenal dalších deset zápasů s nejlepšími celky z České republiky. Kromě Ústí nad Labem a Plzně to jsou tři nejlepší týmy skupiny Východ, což jsou HBC Hostivař, Svítkov Stars Pardubice a Enviform Třinec. "V nadstavbě se hraje znovu dvakrát každý s každým," doplňuje trenér prachatických juniorů Pavel Valenta.

Postup do nadstavby má však ještě jednu výhodu. "Zajistili bychom si tak jistotu závěrečného play off. Pokud bychom se do nadstavby nedostali, znamenalo by to vyhrát druhou skupinu. Z ní postupuje do play off pouze vítěz," připomíná Valenta.

Pokud si tedy v neděli najdete čas, vyražte do Highlanders arény podpořit prachatické juniory.

První tým mužů HBC Prachatice jede v neděli k přátelskému utkání na Pedagog ČB, odveta se pak hraje v pátek 18. února pod umělým osvětlením. Pod světly si zahrají tuto sobotu i muži HBC Prachatice B proti Flames Volary. Přátelské utkání začíná v 16 hodin.