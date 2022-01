Branky: Jaroslav Šaršok a Pevel Šilhán 4, Pavel Valenta 2, Slavomír Květoň, Jan Turek, Martin Dojčar a Jaromír Kotlík. Rozhodčí: David Zimandl. Diváci: 100.

Před týdnem se oba celky střetly v prachatické sportovní hale v sálovém fotbale. Háječek zvítězil 11:3 a jelikož se každý gól v sálovce násobil 1,5krát, do hokejbalu se šlo za stavu 16,5:4,5 ve prospěch Háječku. Před hokejbalisty tak stál úkol zvítězit nejméně o třináct branek, aby se stali vítězi Sportovní výzvy mezi těmito dvěma kluby.

Podle předpokladů si od začátku vytvořili hokejbalisté velký tlak, ale Háječek srdnatě bránil a v bráně si výborně počínal Pavel Šdudlar, kterého hokejbalisté soupeři vypůjčili. "Jestli bude mít Pavel svůj den, tak to bude složité o tolik branek vyhrát," glosoval hostování zkušeného gólmana do branky soupeře kapitán Horalů Jan Turek. Vedení 5:0 po první třetině Horalům dávalo naději na zvrat v celé sérii. V prostřední třetině však Háječek dlouho odolával a tři minuty před druhou sirénou to bylo "jen" 7:0. Tři branky v závěru druhé části však hokejbalisty hodně přiblížily k celkové výhře. Do třetí třetiny si vyměnili své posty gólmani. Pavel Študlar se postavil do brány Horalů, Háječek posílil prvoligový gólman Tomáš Pixa. Důležitý dvanáctý gól vstřelili Horalové ve 36. minutě. Bylo srovnáno a ve zbývajícím čase přidali ješě dva góly, které celou sérii rozhodly. Vítězem Sportovní výzvy se tedy stali hokejbalisté Highlanders Prachatice.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Kdy začal Jan Turek, manažer hokejbalistů, věřit ve výhru vyšší než o dvanáct branek? "Já v to věřil od začátku utkání. Jsem rád, že se potvrdilo, že když bude ze sálovky gól násoben jeden a půl krát, tak to v hokebale bude vyrovnané. Spoluhráči mě peskovali, že takový rozdíl již nemůžeme smazat. Říkal jsem si, že bychom mohli dát v každé třetině pět branek a to by mělo stačit. Tedy za předpokladu, že uhrajeme nulu vzadu. To se nakonec potvrdilo, i když to nebylo vůbec jednoduché. Soupeř hrál velmi houževnatě," komentoval výhru Jan Turek.

A co sálovkáři, jak viděli zápas v hokejbale? "Nebylo to pro nás vůbec jednoduché. Sice jsme měli v týmu několik kluků, kteří mají s hokejbalem zkušenosti, ale některým z nás míček a možná ještě více hokejka spíš překážela. Ale určitě to od nás nebylo tak špatné," hodnotil výkon sálovkářů s úsměvem Igor Štangret a pokračoval: "Do kdy jsme věřili, že uhrajeme potřebný výsledek? Ve druhé třetině jsme si říkali, že když dostaneme jen tři a bude to osm, tak to ještě bude hratelné. Ale na konci druhé třetiny jsme dostali tři slepené góly a pak už to bylo těžké. Navíc jsme si v utkání snad čtyřikrát srazili míček do vlastní branky. Štěstíčko nám zkrátka moc nepřálo. Navíc soupeř tam měl výborné hráče, například Šilhán nám tam dal hned po buly čtyři šibenice. To by nás muselo být v bráně deset, aby to tam neskončilo."

FOTO, VIDEO: První bitvu vyhrál Háječek, teď jsou na tahu Highlanders

Jak by asi dopadl souboj, kdyby se nejprve hrál hokejbal? "Zajímavá otázka. Z jedné strany se může zdát jako naše výhoda, že se hrál hokejbal jako druhý, na druhou stranu jsme to chtěli všechno rychle otočit a v první třetině pobíhali po hřišti hodně zmateně. Těch třináct gólů nás hodně tlačilo a hráli jsme hodně v křeči. Když to bylo osm, již se hrálo snadněji," hodnotil sled utkání z pohledu hokejbalistů Jan Turek. "Nedokážu posoudit, zda je výhodnější začínat svým sportem, nebo ne. Příští rok to třeba otočíme. Je to ale k zamyšlení," doplnil s úsměvem Igor Štangret.

Co na právě skončenou dvoudílnou sérii říkají zástupci obou týmů? "Moc mě těší, že se taková Sportovní výzva zorganizovala. Je vidět, že spolu v Prachaticích dokáží sportovní kluby krásně komunikovat. Hlavně to dokážeme všichni brát jako super zábavu. Pokud bude mít zájem o podobné utkání někdo jiný, tak jsme k tomu vstřícní," hodnotí spokojeně zajímavou myšlenku Jan Turek. "Celkově beru tento dvojzápas jako něco úžasného. Všichni se k tomu postavili čelem. Snad se to stane tradicí. Koupili jsme si pohár, který musíme samozřejmě odevzdat soupeři. Výzva super a příští rok se připravíme lépe. Je to perfetní akce pro všechny, kteří nechtějí sedět doma. Bylo nás tu spousta. Snad patnáct lidí a tolik se nás snad nikdy nesešlo. Klukům musím poděkovat za výkony, bylo to super," dodal Igor Štangret.