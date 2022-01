Sálový fotbal: Háječek Prachatice - Highlanders Prachatice 11:3 (8:2). Branky: Adam Kadlec a Václav Cais 3, Karel Pendzenstadler 2, Karel Talafous, Michal Kadlec a Miroslav Wágner - Ondřej Šafránek 2, Jaroslav Šaršok. Rozhodčí: Milan Bárta. Diváci: 50.

Podle předpokladů byla na straně Háječku větší fotbalová vyspělost, Horalové zase dobře pozičně bránili a vyráželi do brejků. Hokejbalisté trochu překvapili tahem s brankáři, kdy extraligový gólman Bombarďáků Větřní Pavel Šilhán vyběhl do pole a mezi tyče šel Jan Švácha. Do druhého poločasu si však své role vyměnili. Po první půli to vypadalo, že by si Háječek mohl vytvořit do hokejbalové odvety vysoký náskok. Po změně stran se však brankostroj zadrhl, a tak je do odvety vše otevřené. Výsledek 11:3 se nyní přebočte na 16,5:4,5.

Háječek Prachatice.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma"Šli jsme do utkání s trochu namíchaným týmem. Jádro bylo z Háječku a pár hráčů nám vypomohlo. S výkonem jsem spokojen, i když to mohlo být o něco vyšším rozdílem." shrnul utkání manažer Háječku Lukáš Novotný a pokračoval: "Čekal jsem, že bude soupeř běhavý a překvapil jen v dobrém. Hráli dobře pozičně, k čemuž jim napomáhala malá hala. Navíc mají dobrou fyzičku. Byl to pěkný zápas."

Bude náskok ze sálovky stačit? "Uvidéíme zda to bude do hokejbalu stačit, doufám, že ano. Máme v týmu pár kluků, kteří mají s hokejbalem zkušenosti. Karel Sedláček, kluci Kadleců. Máme domluveno, že nám hokejbalisté půjčí do brány Pavla Študlara," hledí do odvety Lukáš Novotný.

Highlanders Prachatice.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaA jaká je nálada v táboře hokejbalistů? "Myslím, že to z naší strany nebylo špatné. První poločas 2:8, druhý již jen 1:3. Kdyby se hrálo na třetiny, tak ta poslední je naše," hodnotil utkání s úsměvem hrající manažer Highlanders Jan Turek a dodal: "Bylo vidět, že soupeři trochu dochází fyzička. Myslím si, že to v hokejbale v klidu dorovnáme. Slyšel jsem soupeře, že doufal v rozdíl čtrnáct, to se mu nepodařilo a pro nás by to mohlo být hratelné."

Věřil Jan Turek ve výsledek 3:11, tedy rozdíl osmi branek? "Myslel jsem si, že nedostaneme přes deset. Na druhé straně jsem nečekal, že dáme tři. A to jsme mohli ještě tři dát," uvedl Turek.

Odveta se hraje v pátek 29. ledna od 19 hodin. "Snad nám počasí dovolí, abychom odvetu mohli sehrát. Pokud by se muselo pro sníh odkládat, dáme všem vědět," zve na odvetu Jan Turek.