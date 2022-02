V základních skupinách se hrálo systémem každý s každým na pět vítězných her. Na dvou stolech byly k vidění velké kulečníkové bitvy s mnoha zajímavými výsledky. Ve skupině A se o prvních třech místech rozhodovalo až na vzájemné zápasy a dle pořadí postupovali se stejným počtem bodů Jaromír Linha, Petr Mašek a Jiří Vodička. Ty do čtvtfinále doprovodil pořadatel turnaje František Kasl. Skupinu B bez ztráty kytičky vyhrál favorizovaný Per Friedek před Pavlem Kadlecem a Josefem Zíkou. Tuto trojici doprovodil do čtvrtfinále Richard Štefankovič.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Čtvrtfinále se již hrála na šest vítězných her. Roli favorita potvrdil vítěz skupinyy A Linha výhrou 6:0 nad R. Štefankovičem. Zbylé tři zápasy však byly dramatické až do poslední hry. J. Vodička podlehl 5:6 P. Kadlecovi, P. Mašek stejným poměrem J. Zíkovi a největším překvapením byl konec vítěze skupiny B P. Friedka, který podlehl 5:6 F. Kaslovi. Rázem se v roli největšího favorita ocitl Jaromír Linha. Ten také v semifinále přehrál Pavla Kadlece 6:2. Další drama přineslo utkání J. Zíka - F. Kasl. Z výhry 6:5 a postupu se radoval F. Kasl. "Ve čtvrtfinále i semifinále jsem prohrával 3:5. Ale tak nějak se to semlelo, že se mi to podařilo dvakrát otočit," komentoval s úsměvem postup do finále Franišek Kasl.

Ještě předtím však v boji o třetí místo zvítězil J. Zíka nad P. Kadlecem 6:2. Finále začal lépe F. Kasl, který nad J. Linhou vedl 2:0. Mohl jít ještě do vedení 3:1, ale kouli neutopil a naopak J. Linha nastartoval k rychlému obratu a zvítězil 7:2.

"Super turnaj. Opět se sešlo zdravvé kulečníkové jádro a bylo se nač dívat," okomentoval turnaj jeho organizátor František Kasl.

Konečné pořadí: 1. Jaromír Linha, 2. František Kasl, 3. Josef Zíka, 4. Pavel Kadlec.