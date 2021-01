Jmenuji se Pavel Hodina a téměř celý život se aktivně zajímám o sport. Od šesti let jsem hrál fotbal, později jsem působil jako fotbalový rozhodčí, trenér a nyní působím jako funkcionář. Zároveň jsem velkým fanouškem napříč sportovním děním. Sport (aktivní i pasivní) je pro mě velkým koníčkem a vedle rodiny a zaměstnání i hlavní náplní mého života. Z tohoto důvodu mi nedá spát, jak se zachoval předseda NSA pan Milan Hnilička po mediálně známém přestupku. To, že se vzdal poslaneckého křesla a poslal padesát tisíc na charitu, je jenom chabou náplastí na to, co ve skutečnosti provedl.

Zdroj: Deník

Milana Hniličky si velice vážím jako sportovce za to, co pro český hokej a sport udělal. Když byl zvolen předsedou NSA tak jsem to kvitoval. Věřil jsem, že to bude muž na správném místě. Následně po dobu svého působení pilně pracoval pro český sport, což se určitě projevilo na fungování sportu v naší republice. To, co udělal v sobotu 23.1. bylo ale plivnutí do tváře nejen všem sportovcům, klubům, spolkům a sportovním fanouškům, kteří se nemohou věnovat své oblíbené činnosti, ale i podnikatelům, kteří nyní nemohou vykonávat svou živnost.

Vynikající hokejový brankář, který odolával nájezdům nejlepších útočníků světa, nedokázal odolat zdánlivě neškodnému pozvání na oslavu narozenin vlivného podnikatele, exposlance Petra Bendy do své hotelové restaurace. To vše v době, kdy je vládou ČR zakázáno mít otevřené restaurace a v době zákazu nočního vycházení. Paradoxem je, že pro tato opatření Milan Hnilička jako poslanec, který byl zvolen jako nezávislý kandidát za hnutí ANO, hlasoval. To, že je potom sám porušil, je opravdu neomluvitelné. Tímto mi opravdu hodně zklamal a už nikdy pro mě nebude důvěryhodnou a kompetentní osobou pro vykonávání podobné funkce. Člověk, který je placen z peněz daňových poplatníků a rozhoduje o rozdělování veřejných financí, musí být krom jiného „charakterově čistý“ a za své chování nést odpovědnost.

Další přilití oleje do již tak rozpáleného ohně je tvrzení Milana Hniličky, že byl na této soukromé party pracovně. Toto tvrzení je opravdu úsměvné, byť je to ve skutečnosti spíše k pláči. Každý z nás se určitě zúčastnil oslavy narozenin některých svých známých. Nedovedu si představit, že bych mohl na těchto akcích hodnotně pracovat. Jedině, že by na této akci vypomáhal Milan Hnilička jako číšník. Je možné, že si potřeboval v této těžké době přivydělat, což by potom mohlo situaci adekvátně vysvětlit. To je ale samozřejmě ironie. Já osobně tomuto tvrzení ale nevěřím. Již v době, když jsem byl malé dítě mi moje babička říkávala: „Kdo lže, ten krade“!

Z důvodu výše uvedeného vyzývám pana Milana Hniličku k odstoupení z funkce předsedy Národní sportovní agentury. Tímto neuváženým krokem spadl u mě Milan Hnilička na úplné dno. A vezmeme-li to sportovní terminologií, tak klub, který se ocitne na dně tabulky, se musí také poroučet o pomyslné patro níže.

Tímto apeluji na všechny sportovce, kluby, spolky, fanoušky a další, kteří se mnou souhlasí nebo mají podobný názor, aby se k mé výzvě jakoukoli formou přidali. Přijde mi opravdu neakceptovatelné, aby sportovní úsek řídil člověk, který porušuje vládní nařízení a tímto činem teoreticky prodlužuje mj. zákaz sportovních dění a možnosti účasti fanoušků na sportovních akcí. Již více jak tři měsíce nemůžeme vykonávat svůj koníček (někdo i zaměstnání, což je v porovnání s koníčkem ještě mnohem vážnější situace) a podobné přešlapy nezodpovědných lidí nám čekání ještě prodlužují.

Byť jsem členem výboru FK Lažiště, tak je tato výzva čistě soukromá. Myslím, že jako člen FAČR a ČUS mám na toto právo.

Pavel Hodina, člen výboru FK Lažiště