Již podruhé pořádá fotbalový oddíl Tatran Volary týdenní tábor se zaměřením na fotbal. Podruhé ho vede Jindřiška Sedláková Lukačová a spolu s ní Barbora Šnelcerová a paní Renča. S fotbalovými dovednostmi vypomáhají trenéři mládeže a rovněž předseda oddílu kopané Tatranu Volary Lukáš Iliev.

Týdenní kemp není jen o fotbale a kluci i slečny hlásili, že je to báječné. "Hrajeme fotbal, máme tady skákací hrad, hraji se hry a jezdí se na výlety. Je to tady super a dnes odpoledne přijdou i máma s tátou a budou se opékat vuřty a předávat diplomy," hlásili malí fotbalisté, kterým právě vrcholil fotbalový celotáborový turnaj. A kdo vyhrál? No přece všichni, neboť jak vedoucí, tak děti to opět zvládli na podtrženou jedničku.

"Myšlenka uspořádat tábor mě napadla již loni, když jsem byla v Českých Budějovicích na brigádě na příměstském táboře. Napadlo mě, že bychom mohli i ve Volarech udělat něco podobného pro děti, které hrají fotbal a nejen pro ně. Zaměření na fotbal proto, aby si děti osvojily herní dovednosti a aby byly venku, ale aby nešlo jen o fotbal. To se podařilo a letos jej máme podruhé. Není to jen pro fotbalisty, přihlásilo se několik holčiček, které baví hry a kopat do míče a hlavně jsou rády venku a mají rády pohyb a jezdit na výlety," uvedla Barbora Šnelcerová, která zrovna připravovala cibuli do dobrého dětského fotbalového gulášku.

Autor: Ladislav Beran