Ve Vacově se uskutečnilo v pořadí již 10. Vacovské Fotbalohraní, které plynule navázalo na páteční slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje, kdy se Vacov stal vesnicí roku Jihočeského kraje pro rok 2024. Páteční oslava byla pojata opravdu velkolepě a velkolepě bylo letos pojato i jubilejní 10. Fotbalohraní.

Ve Vacově se více než tisícovce diváků představil tradiční Real Top Praha proti výběru SK Vacov. Real Top Praha přistoupil k zápasu velice prestižně a přivezl do Vacova jeden z nejsilnějších výběrů za celou dobu konání Fotbalohraní, který tvořili slavní fotbalisté, umělci, sportovci a novináři. Jako každý rok připravil Vojta Dyk společně s Realem Top Praha pro fanoušky překvapení, kdy do zlaté Vesnice roku Jihočeského kraje přivezl i zlatého účastníka posledního mistrovství světa v ledním hokeji Radko Gudase. Ten v průběhu zápasu dokazoval, že se vyrovná fotbalovým hvězdám a klidně mohl být nominován i Ivanem Haškem do výběru fotbalového národního týmu a třeba by i fotbalisté mohli být konečně zlatí…

Desáté Vacovské Fotbalohraní. | Video: Zdeněk Formánek

close info Zdroj: Zdeněk Formánek zoom_in Vacovské Fotbalohraní mělo na programu jubilejní desáté pokračování. Slavnostní výkop utkání provedla zlatá olympionička v běhu na lyžích Kateřina Neumanová. Zápas se odehrával v úmorném horku a Vacovští na začátku využili i toho, že celý tým Realu se v pátek večer zdržel déle u elektronické tužky Honzy Rajnocha a ujal se vedení gólem Vaška Hanzlíka, který po vzoru hráčů plzeňské Viktorky využil zaváhání jinak skvělé obrany Realu v čele se Zdeňkem Zlámalem a poslal Vacov ve 22. minutě do překvapivého vedení 1:0. Vedení Vacova však nemělo dlouhého trvání, poněvadž již ve 26. minutě předvedl svůj fotbalový přehled komentátor televize Nova Sport Milan Štěrba a zápas bleskově srovnal. Tento moment nahlodal sebevědomí Vacovských, které ihned ve 34. minutě potrestal tečovanou střelou herec David Suchařípa a přivedl hosty do vedení 1:2. Od této chvíle, byť se Vacovští snažili držet krok a běhali a napadali, tak po levé straně utekl rychlonožka Patrik Ježek, který ve 40. minutě prostřelil vše, co mu stálo v cestě a zvýšil náskok Realu na 1:3. Nutno podotknout, že chytat rozběhnutého Patrika Ježka s míčem u nohy bez použití lasa je vlastně nemožné. Diváci se ani nestačili po vstřeleném gólu ani v parném počasí občerstvit, když po ohromné chybě obrany v malém vápně využil svou neskutečnou chytrost bývalý kapitán Sparty Praha Bořek Dočkal a lehkým vypíchnutím míče vacovskému obránci překvapil jinak výborného Láchu v brance domácích a ve 43. minutě zvýšil již na 1:4 pro hosty. Hosty tato branka očividně uspala nebo se možná viděli již u poločasového rozboru. Toho využil vacovský kanonýr Tomáš Hozman, který si naběhl na centr z pravé strany a byl faulován. Rozhodčí Michal Ťupa ani na chvíli nezaváhal a nařídil pokutový kop pro domácí. Hosté se sice domáhali přezkoumání této situace s technologií VAR, ale ani po přezkumu situace to na verdiktu nic nezměnilo a pokutový kop s ledovým klidem ve 45. minutě proměnil Dominik Vítovec, který svou branku náležitě oslavil se skvělými vacovskými rowdies, kteří svými chorey a dýmovnicemi bavili všechny diváky Fotbalohraní celé utkání.

close info Zdroj: Zdeněk Formánek zoom_in Při Vacovském Fotbalohraní se slavilo i pomáhalo. V poločasové přestávce šly všechny fotbalové emoce stranou. Jako je již tradicí, Vacovské Fotbalohraní je hlavně o charitě. Za 9 let se podařilo společně vybrat na dobročinné účely a na hendikepované děti z Vacova a okolí neskutečných 520.000,- Kč. V letošním jubilejním ročníku se díky SK Vacov, Realu Top Praha, divákům Fotbalohraní, Nadaci pro štěstí, mnohým sponzorům a výtěžku vánočního koncertu Vojty Dyka podařilo vybrat pro sestřičky Dominiku (6 let – dětská mozková obrna, spastická disparéza dolních končetin) a Ellu (3 roky – syndrom krátkého střeva, celoživotní umělá výživa) ohromujících 200.000,- Kč. Holčičky včetně maminky jsou ohromné bojovnice a doufáme, že jim tato vybraná částka pomůže s finančně náročnou léčbou.

Na své si o přestávce přišli i ti nejmenší. | Video: Zdeněk Formánek

Druhý poločas se odehrál snad ještě ve větším horku, než poločas první. Tempo hry postupem času uvadalo. Domácí se ze všech sil snažili vzdorovat atakům skvěle a s chutí hrajícího soupeře, který v průběhu zápasu poslal do hry bezmála 30 hráčů, což se ukázalo v tomto horkém počasí jako rozhodující faktor. V 60. minutě poslal svou druhou brankou Real Top Praha do již třígólového trháku Milan Štěrba a když v 80. minutě využil špatného postavení vacovského gólmana Hödla gólem z poloviny hřiště i jeho druhým gólem Bořek Dočkal, skóre se posunulo na již 2:6. Zápas se poté již pouze dohrával za neutuchajícího aplausu opravdu hojně zaplněné Rohlík arény. Diváci byli za své fandění odměněny ještě jedním gólem, kdy opět z poloviny hřiště překonal vyběhnuvšího brankáře Vacovských krásným obstřelem Patrik Ježek a stanovil tak závěrečné skóre na konečných 2:7 pro Real Top Praha, poněvadž penaltu nařízenou v 92. minutě za faul vacovského starosty Františka Čtvrtníka na Bořka Dočkala zpěvák Matěj Ruppert neproměnil.

Děkovačka aktérů utkání s fanoušky. | Video: Zdeněk Formánek

Závěrem je nutno podotknout, že i Vacovští sklidili potlesk zaplněné Rohlík arény, ale takto silnému týmu soupeře by stěží odolávaly mnohé týmy z divize. Zápas s přehledem odřídila trojice rozhodčích Michal Ťupa, Jan Rinth a Vladislav Hájek.

SK Vacov - Real Top Praha 2:7 (2:4)

Sestavy - SK Vacov: Lácha, Hödl - Obranec, Hozman, Červenka, Makas, Satrapa, Zitta, Čtvrtník F.,Švihel, Hanzlík, Jírovec, Procházka, Vítovec D., Uhlíř, Koblížek, Valta M.

REAL TOP Praha: Zlámal Z. - Šmicer, Fukal, Ruppert, Dočkal, Hunal, Rajnoch, Maxián, Lípa, Zagar, Lafata, Šmíd, Suchařípa, Gudas, Dyk, Heinz, Ježek, Žižák, Rada, Bosák, Záruba, Hampl, Smita, Jankulovski, Ujfaluši, Zelenka, Štěrba, Krčmář, Bejbl, Czudek

Za pořadatele fotbalohraní se sluší poděkovat Realu Top Praha a všem jeho hráčům a funkcionářům za krásných deset let, kdy se Fotbalohraní ve Vacově konalo. Speciální poděkování patří patronu Vacovského Fotbalohraní a vacovskému patriotovi Vojtovi Dykovi, který tento charitativní projekt v roce 2014 vymyslel a díky němuž se z Vacovského Fotbalohraní stala vyhledávaná červencová akce ve Vacově, Vesnici roku Jihočeského kraje, v podhůří krásné Šumavy. Poděkování za nás, diváky a fanoušky této akce, patří rovněž hlavním pořadatelům této akce, kteří každým rokem posouvali laťku fotbalohraní výš a výš a 10. Fotbalohraní bylo pomyslnou třešničkou na celé této mnohaleté akci. Vybraných a na dobročinné účely darovaných 720.000,- Kč za 10. let je toho důkazem. Všem aktérům za věrné diváky všem ohromně děkujeme a doufáme, že se Vacovským a Vojtovi Dykovi podaří v následujících letech vymyslet nový úspěšný projekt v návaznosti na Fotbalohraní. Všichni bychom si to moc přáli.

Krásné léto všem a někdy ve Vacově na viděnou.

Autor: František Čtvrtník, starosa Vacova