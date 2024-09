I.A muži:

Tatran Prachatice - SK Lhenice 3:0 (1:0). Branky: 5' Jiří Pravda, 46' Balica, 80' Remiáš. Sestava: Osvald - Řezník, Kováč, Jiří Pravda, Luňáček (55' Srch), Kovář, Sova, Radim Černý (78' Remiáš), Wagner (46' Brom), Balica (68' Hrbek), Babka (46' Horák).

"Věděli jsme, že nás čeká velmi náročné utkání, jelikož nás čekal soupeř, který téměř rok nepoznal hořkost porážky a to o něčem svědčí. Povedla se nám na začátku utkání standardka, po které jsme se dostali do vedení. Zbytek první půle byl katastrofální. Nedokázali jsme vpředu podržet téměř žádný míč a stejně tak odražené míče končily na kopačkách soupeře. I přesto jsme byli poměrně pevní vzadu a soupeře pustili k jediné střele z úhlu, kterou Mates zneškodnil. Druhá půle byla už o něčem jiném a zásadní podíl na tom mělo všech pět střídajících hráčů. I díky nim jsme ve druhé půli byli lepším týmem, dokázali přidat další dvě branky a nakonec poměrně v klidu zvítězit. Nicméně hosté, pokud se nepoloží po pár porážkách, které nepochybně přijdou, určitě budou nepříjemní pro každého a budou v soutěži hrát důstojnou roli," shrnul duel sistent trenéra Josef Hopfinger.

Tatran Prachatice - SK Lhenice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

I.B muži:

Tatran Prachatice B - TJ OTAVAN Štěkeň 3:2 (1:2). Branky: 33' Remiáš, 50' Hrbek, 66' Šabršula - 2' a 44' Václav Kynkor. Sestava: Prihara - Podlaha (46' Raušer), Miesbauer, Vlk, Trost, Toušek (56' Plavec), Hrbek, Hodina (65' Bajčík), Novák (86' Kukačka), Remiáš, Šabršula.

Tatran Prachatice B - Štěkeň. | Video: Zdeněk Formánek

"Štěkeň začala velice dobře. Už ve 2. minutě jsme inkasovali branku. Troufnu si říct, že prvních 20 minut nás soupeř přehrával, zejména v záloze, kde hráli tři středoví hráči proti našim dvěma. Přežili jsme snad tři vyložené šance soupeře a nebýt jejich nepřesné koncovky, prohrávali bychom v poločase rozdílem třídy. Naštěstí pro nás je neproměnili, a my mohli srovnat gólem Remiáše na 1:1. Poté se síly vyrovnaly a hra byla vyrovnaná i díky změně v rozestavení, kdy trenér Hopfinger včas zareagoval. Bohužel, minutu před koncem prvního poločasu jsme po naší chybě v rozehrávce darovali soupeři gól do šatny. Ve druhém poločase se nám podařilo opět srovnat po výborně kopnutém rohu, který Hrbek nekompromisně zavěsil hlavou do branky. Poté jsme kontrolovali hru a přišel faul na našeho hráče ve vápně, po kterém sudí nařídil penaltu. Zvýšili jsme na 3:2 a musím pochválit celý tým, protože ve druhém poločase makal jeden za druhého. Ke konci utkání měli Štěkeňští další vyložené šance, ale Prihara nás výborně podržel," hodnotil duel kpitán týmu Václav Šbršula.

KP dorost:

Starší: Veselí nad Lužnicí - Tatran Prachatice 5:1.

Mladší: Veselí nad Lužnicí - Tatran Prachatice 6:3.

KP žáci:

Starší: Český Krumlov - Prachatice 4:0.

Mladší: Český Krumlov - Prachatice 7:1.

Přípravky:

Starší: Tatran Prachatice - JF 4:28, Tatran Prachatice - Český Krumlov 9:16.

Mladší: Tatran Prachatice - JFA 9:23, Tatran Prachatice - Český Krumlov 10:11.