Kašperské Hory - Po výhře nad Soběslaví tým Vimperka remizoval s Vodňany. Soupeř mu dal lekci z produktivity.

Florbalisté Vimperka by měli v této sezoně vystoupit na bednu Jihočeské ligy. | Foto: Vladimír Pešl ml.

Los 20. kola florbalové Jihočeské ligy mužů přisoudil TJ Šumavanu Vimperk soupeře, s nimiž v prvním vzájemném měření sil v této sezoně naplno bodoval: TJ Šumavan Vimperk – Banes Florbal Soběslav 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Branky Vimperka: 4. Voldřich, 10. Křešnička, 13. Havelka (Voldřich), 22. Myslík (Pešl ml.), 22. Křešnička (Voldřich), 31. Pešl ml. (Havelka), 42. Křešnička (Voldřich). Sestava: Petr – Robl, Pešl ml, Havelka; Myslík, Pešl st. – Burian, Křešnička, Voldřich; Gabauer, Hrach



"Tento zápas měl podobný průběh jako ten v listopadu v Soběslavi. Od samého začátku jsme na hřišti dominovali, a když jsme se navíc velmi brzy začali prosazovat i střelecky, vůbec jsem nepochyboval o tom, že utkání dovedeme do vítězného konce. Výsledek 7:1 je pro soupeře vzhledem k tomu, co bylo k vidění na palubovce, ještě lichotivý," komentoval utkání Petr Křešnička, trenér Vimperka.



FBC Sokol Vodňany – TJ Šumavan Vimperk 3:3 (2:1, 1:0, 0:2). Branky Vimperka: 5. Křešnička (Gabauer), 35. Křešnička (Voldřich), 37. Pešl ml. (Myslík).



Sestava: Petr – Robl, Pešl ml, Havelka; Myslík, Pešl st. – Burian, Křešnička, Voldřich; Gabauer, Hrach.



Vodňany nejsou pro Vimperk oblíbeným soupeřem. "Hráči Sokola nám doslova udělili lekci z produktivity. V podstatě z ničeho se dostali do vedení 2:1, ve druhé. třetině přidali další gól a bylo zcela zřejmé, že vydolovat body z tohohle zápasu bude nesmírně těžké. Naštěstí se opět upnuli k udržení výsledku příliš brzy. I přes to, že naše hra postrádala lehkost a připomínala spíše těžkotonážní dobývání branky soupeře, podařilo se nám dvěma rychlými brankami skóre utkání dorovnat. Na víc už bohužel nebyly síly, získaný bod však může být v konečném zúčtování ještě velmi cenný," shrnul zápas Petr Křešnička.

Dva body od bronzu

Před závěrečnými dvěma koly je zřejmé, že o první místo si to na dálku rozdá táborské béčko s béčkem českobudějovických Štírů. "Naše šance na první či druhé místo už je čistě teoretická. Budeme se spíše soustředit na to, abychom uhájili bronzový stupínek. K tomu nám stačí skutečně málo - uhrát v posledních dvou zápasech dva body za předpokladu, že dotírající Soběslav oba své zápasy vyhraje. Jakékoliv zaváhání soběslavského týmu nám zajistí konečné třetí místo v soutěži, což budeme s odstupem času jistě hodnotit jako úspěch," ujišťuje kouč florbalistů Vimperka Petr Křešnička.