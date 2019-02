FBC United přehrál své soupeřky v Českém poháru, teď ale musí rozlousknout tvrdší oříšek: v neděli začíná na Bohemians!

Extraligový nováček FBC United | Foto: Jaroslav Sýbek

České Budějovice – V neděli sehrají florbalistky FBC United České Budějovice v Praze s loňskými finalistkami Bohemians Praha historicky první extraligový zápas v dějinách jihočeského florbalu.

Poslední dva víkendy byly pro hráčky vyvrcholením přípravy nováčka na ligovou soutěž.

První záříjový víkend startovaly florbalistky FBC United na velmi dobře obsazeném turnaji Republic cup 2012 v Ostravě. V základní skupině zde sehrály velmi kvalitní utkání. Nejprve podlehly Tvrdošínu (vloni 3.místo ve Slovenské extralize) 2:3. Poměrem 0:3 skončilo utkání proti extraligovému Elite Praha (pozdější vítěz celého turnaje a také vítěz letošního ročníku Czech Open v kategorii žen). V dalších zápasech již Jihočešky uspěly (Slavičín 2:0, juniorky Ostravy 5:1).

Následovaly boje v osmifinálové skupině. FBC United hrál 2:2 s Brnem-Židenicemi a porazil Jeseník 1:0. „V tuto chvíli jsme měli jistý postup do boje o semifinálovou účast," říká Ivan Janoušek. Vědomy si této skutečnosti, pak hráčky ztratily vedení v utkání se Šumperkem a podlehly mu 1:2.

V posledním utkání se českobudějovické florbalistky utkaly s velmi silnými Vítkovicemi. Jihočešky tomuto soupeři podlehly 0:8. „Ještě po druhé třetině byl stav celkem lichotivých 0:3, ale v závěru nám došly síly a soupeř toho dokonale využil. Konečný výsledek je pro nás poměrně krutý," konstatoval trenér Ivan Janoušek. Vítkovice v loňském ročníku extraligy obsadily 3. místo. Letos výrazně posílily a chtějí hrát o titul. ,,Příprava to byla fantastická, mrzí mě jen zranění některých hráček" zhodnotil turnaj Janoušek. Nejlepší turnajovou střelkyní týmu se stala Barbora Skálová, která mířila do sítě celkem pětkrát.

Poslední generálkou na ostrý start extraligy bylo o uplynulém víkendu 1.kolo Českého poháru. FBC United startoval ve skupině A v Benešově u Prahy a nenašel přemožitele.

Postupně v sobotu přehrál celky Jindřichova Hradce 7:0 a domácí Benešov 4:1. V neděli pak porazil Kralupy nad Vltavou 9:0 a Orel Přelouč 10:0.

,,Výsledky jsou jednoznačné, ale předvedená hra už tak dobrá nebyla. Bohužel se nám před startem extraligy zranily tři hráčky," lituje trenér Janoušek. Kristýně Minářové praskla klíční kost a Miroslava Tomešová má zlomené žebro. „Jejich rekonvalescence tedy rozhodně nebude krátkodobá," myslí si Janoušek. Ještě hůře však dopadla Veronika Rybičková, která v úterý podstoupila operaci obou menisků a zhruba za tři měsíce půjde znova na sál. Jde na plastiku předního zkříženého vazu. „Pro tuto vynikající hráčku tím sezona skončila ještě před jejím zahájením," zoufá si trenér.

Velmi potěšitelná je naopak pozvánka pro Šárku Dubskou a brankářku Anežku Zakosteleckou na soustředění reprezentačního výběru juniorek do Pardubic.

,,Je to velká smůla, když se těsně před ligou zraní tři výborné spoluhráčky. Bude to výrazně oslabení hlavně v útočné činnosti. Budeme muset improvizovat zejména na centrech, ale řekly jsme si v kabině, že budeme dřít i za ty zraněné" říká odhodlaně kapitánka Michaela Nováková.

Současný program týmu je velice nabitý. Do konce září sehrají českobudějovické florbalistky ještě pět soutěžních utkání. Čtyři zápasy extraligy a jeden pohárový. Liga se bude hrát nepřetržitě až do dvaadvacátého prosince.

,,Velmi nás potěšila středeční návštěva pana primátora Juraje Thomy. Pan primátor osobně poblahopřál týmu ke sportovnímu úspěchu a poděkoval za vzornou reprezentaci města. Zároveň předal kapitánce Michaele Novákové poukázku na odběr sportovního vybavení," sdělil předseda klubu Jan Trnka.

„Hráčky naopak s dávkou humoru primátorovi předaly permanentní vstupenku na domácí extraligová utkání žen" komentoval Jan Trnka středeční událost v zákulisí nováčka extraligy žen.