Vimperk – Po více než měsíční pauze se vydali vimperští florbalisté k dalšímu turnaji, tentokrát do Jindřichova Hradce. Ve zdejší sportovní hale se jim do cesty postavily týmy z Milevska a Českých Budějovic.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Došwich Milevsko 5:5 (1:3, 3:1, 1:1).

Branky Vimperka: 13. Pešl ml. (Sippl), 20. Michal Gabauer (Pešl st.), 22. Hradil (Preněk), 27. Havelka (trestné střílení), 41. Pešl ml. (Gabauer). Jak jsme již v minulém turnaji zjistili, zápasy proti týmům ze spodní části tabulky nám nejdou. Utkání s momentálně posledním týmem jsme nezačali vůbec dobře a po minutě už zase prohrávali. V polovině třetiny jsme inkasovali podruhé, na což se nám povedlo zareagovat snížením, do konce třetiny však balonek padl do naší sítě potřetí a první část skončila o dvě branky lépe pro soupeře. Ve druhé třetině se nám povedlo vyrovnat a přesto, že soupeř se dostal opět do vedení, třetina skončila smírně po proměněném trestném střílení. Třetí třetina byla vyrovnaná, ale ten, kdo se dostal do vedení, byl opět soupeř. Pět minut před poslední sirénou se podařilo vyrovnat. Poté, co se soupeř začal nadechovat k závěrečnému tlaku, jsme využili oddechového času a čtyři minuty před koncem dohrávali na jednu pětici. Utkání již žádné drama nepřineslo a oba týmy si rozdělily po jednom bodu.

SKP České Budějovice – TJ Šumavan Vimperk 6:7 (3:3, 0:3, 3:1).

Branky Vimperka: 1. Gabauer (Burian), 1. Hradil (Petr), 14. Havelka, 16. Petr, 17. Havelka (Sippl), 27. Pešl ml. (Gabauer), 36. Pešl ml. (Gabauer). Nástup do druhého utkání vypadal tak, jak má vypadat pokaždé. Na soupeře jsme vlétli, využili jeho dezorientace a již ve 36. vteřině vedli o dvě branky. Soupeř se však hned oklepal a hra se vyrovnala. Po polovině první třetiny jsme se nechali vyloučit a ze standardní situace soupeř přesilovku využil po čtyřech vteřinách. Snížení Českobudějovické nakoplo a během tří minut otočili stav utkání na svoji stranu. Do konce první třetiny padl ještě jeden gól a to do sítě soupeře, první část tedy končila se smírným skóre. Druhou třetinu jsme lépe začali my a dvěma góly v první minutě a půl jsme soupeři opět poodskočili. Byli jsme mírně lepším týmem, a když jsme přidali ještě jeden gól navrch, vypadalo to, že o vítězi by mělo být jasno. Před polovinou třetí třetiny českobudějovický tým snížil, na což naši florbalisté ihned odpověděli a skóre bylo stále o tři branky. To však nebylo vše a ihned po půl minutě v rozmezí 12 vteřin soupeř snížil na rozdíl jediné branky. Dva naše zkušené hráče však postihly zdravotní problémy a tak museli závěr utkání ubojovat mladí hráči. Soupeř nás dostával pod velký tlak a nastalo drama zda-li výsledek udržíme či ne. Přesto, že přes půl třetiny jsme se jen bránili, výsledek se nám podařilo udržet a týmu za bojovnost v posledních minutách je třeba poděkovat.

Vladimír Pešl