FBC Spartak Kaplice – TJ Šumavan Vimperk 7:8 (2:4, 2:4, 3:0).

Branky Vimperka: 5:12 Hrdlička (Pešl ml.), 10:45 Pešl ml. (Jungvirt), 12:23 Jungvirt (Gabauer), 12:44 Robl (Jungvirt), 16:59 Pešl ml. (Pešl st.), 19:26 Pešl ml. (Pešl st.), 20:54 Gabauer, 21:35 Jungvirt (Pešl ml.)

Sestava: Sippl (Říha) – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Petr - Pešl st., Jungvirt, Robl

Na druhý turnaj jsme vyrazili pouze se sedmi hráči do pole, zatímco soupeř začínal se třinácti hráči. Do utkání jsme vstoupili dobře, přestože jsme jako první inkasovali. Naše výborné bránící postavení soupeře rozhodilo a vůbec nevěděl, kudy se dostávat na naši polovinu hřiště. Hráli jsme trpělivě, což po chvíli začalo přinášet ovoce. Vyrovnali jsme a po neproměněném trestném střílení Kaplice, jsme výsledek otočili v náš prospěch. Chvíli na to jsme slepenými góly soupeři utekli o tři banky. Škoda jen inkasovaného gólu pár vteřin před koncem první třetiny. V první pětiminutovce druhé části dvakrát dobře zafungovala kombinace otec a syn a Vimperk vedl o čtyři branky. Kaplici se povedlo snížit jedním gólem, na což Vimperští odpověděli podruhé dvěma slepenými góly. Přesto, že měl Vimperk v druhé polovině této třetiny přesilovou hru, Kaplice dokonce dvě a trestné střílení k tomu, šlo se po druhé třetině do šaten za stavu 4:8. Na začátku třetí části jsme cítili náskok a bránění soupeřovy rozehrávky se nám zhoršovalo, což bylo znát. Soupeř nás začal přehrávat. Na naše hráče postupně přicházela únava a tři góly do naší sítě znamenaly snížení na rozdíl jedné branky. Tři minuty před koncem nám nabídl soupeř přesilovku, ve které jsme se soustředili, abychom hlavně neinkasovali. Po nevyužité přesilovce si Vimperští vzali time out, aby hráči načerpali poslední síly. Soupeř odvolal brankáře a hrál s jedním hráčem v poli navíc. Více než půl minuty před koncem přišel faul a vyloučení na naší straně, což Kaplici dalo šanci hrát šest proti čtyřem. Velký tlak jsme ubránili a za velmi dobrý výkon hlavně ve druhé třetině utkání, jsme brali první tři body v sezoně.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Štíři České Budějovice C 7:7 (3:2, 1:3, 3:2).

Branky Vimperka: 3:23 Gabauer (Myslík), 4:28 Myslík (Jungvirt), 6:37 Pešl ml. (Hrdlička), 17:08 Hrdlička (Myslík), 33:00 Pešl ml. (Hrdlička), 42:51 Pešl ml. (Jungvirt), 44:11 Pešl ml.

Sestava: Sippl (od 36. Říha) – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Myslík – Pešl st., Jungvirt, Robl

Ve druhém utkání nás nečekalo nic jednoduchého. Soupeř na domácí půdě nastoupil též se třinácti hráči proti našim sedmi, navíc měl odpočinek dvou zápasů a radost též z první výhry v sezoně z prvního utkání. Začátek byl tak, jak jsme očekávali, velmi rychlý. Převážně se hrálo kolem naší branky a byli jsme to my, kdo tradičně inkasoval jako první, v šesté minutě však byl výsledek 3:1 pro náš tým. Do konce první části soupeř ještě snížil, ale po první třetině jsme byli o gól ve vedení my. Otázkou bylo, jak vedení udržet, když už všichni sotva běhali. Od začátku druhé třetiny budějovický tlak sílil a během minuty a půl bylo skóre otočené. Podařilo se nám vyrovnat z jedné šance, kterou nám soupeř nabídl, ale jinak jsme se skoro nedotkli míčku a soupeř obstřeloval naši svatyni ze všech stran. Byla jen otázka času, kdy padne gól. Po vstřelení gólu se Štíři opět dostali do vedení a přišel vimperský time out. Jediné dva pokyny zněly: Co nejvíce šetřit síly a neinkasovat a naopak se snažit co nejvíce střílet. Povedlo se a druhá část utkání se již dohrála bez branek, tudíž soupeř šel do třetí části ve vedení o gól. Během pauzy jsme se pokusili nabrat co nejvíce sil a pustili se do poslední patnáctiminutovky. Podařilo se nám vyrovnat hned v úvodu, ale další minuty měl balonek na hokejkách soupeř. My po vyhození mimo naši polovinu, jsme se snažili co nejdéle a nejdále udržet míček od naší branky. Pět minut před koncem se podařilo Štírům přece jen skórovat a když přišlo za další půlminutu naše vyloučení, nevypadalo to pro náš tým příliš dobře. Přesilovku jsme ubránili a hned po jejím skončení, se nám povedlo vyrovnat. Šestačtyřicet vteřin do třetí sirény přišel šok, když Vimperští přidali další branku a dostali se do vedení. Soupeř na poslední vteřiny nasadil nejlepší pětici, zatím co na naší straně šel, kdo mohl. Vimperští omámeni vidinou vítězného utkání nesoustředěně propadli na vhazování a po pěti vteřinách bylo srovnáno. Poslední vteřiny už naštěstí naši florbalisté ubránili a tak si oba týmy připsali po jednom bodu.

Bohužel nám chybějí hráči a v tomto počtu se to hraje těžko. Musím vyzdvihnout tým, za skvělé bránění soupeřovy rozehrávky, což v kombinaci s trpělivou hrou nás dostávalo v prvním utkání do dobrých šancí, které jsme tentokrát využívali. Ve druhém utkání za semknutí týmu, vydání se ze všech sil a obětavosti, díky čemuž jsme i při velkém štěstí v zádech dokázali z Budějovic přivézt čtyři body.

Vladimír Pešl mladší