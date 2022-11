V kategorii přípravek se přestavila tři družstva. Kromě Netolic do soutěže zasáhli nejmenší florbalisté z Vlachova Březí a Katovic. "Tři týmy přípravek začaly svoje boje na hřišti v malé hale. Po dvoukolové základní části systémem každý s každým bylo pořadí naprosto vyrovnané a domácí Rafani o jediný gól vyhráli na skóre. Nicméně ve finálovém zápase podlehli Katovicím a brali tak stříbro. Třetí skončilo Vlachovo Březí," shrnul soutěž nejmladších hokejbalistů spolupořadatel turnaje Josef Zíka.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

V kategorii elévů se do turnaje zapojilo celkem šest družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. "Správně jsme nasadili do skupin na pozice jedniček týmy FBC Štíři a Snipers Třebíč. Vyhrály své skupiny a čekaly na týmy, které sehrály předkolo o účast v semifinále. Tam překvapivě postoupily Lhenice, které porazily Březí. Druhým postupujícim byla Soběslav, která porazila naše Rafany. V semifinále potvrdili favorité Snipers a Štíři své kvality a tak poslali své vyzyvatele do boje o třetí místo. V něm bronz urvala Soběslav, když porazila Lhenice. Na řadě bylo finále. Štíři po opatrném začatku přehráli Snipers Třebíč 5:2 a zaslouženě brali titul. Blahopřejeme," shrnu prostřední věkovou skupinu Josef Zíka.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Po skončení klání dvou mladších kategorií přišel na řadu souboj mlaších žáků. "Bitva pěti armád. Přijely i úřadující šampionky ze Sparty Praha a vicemistři z loňska Vlachovo Březí. Po letech se ukázal Frymburk. No a pěticí týmů završily dvě sestavy Rafanů. Skupina pěti každý s každým dopadla smolně pro kluky z Frymburka a do dalších bojů tak už nezasáhli. Ostatní týmy postoupily do semifinále. První holky ze Sparty šly na Březí a stejně jako v loňském finále musely skóre otáčet. Nakonec roli favoritek potvrdily a postoupily do finále. To druhé semifinále bylo hodně vyrovnané. Stejně jako ve skupině, tak i ve druhém vzájemném utkání Rafani mezi sebou remizovali a o postupu do finále rozhodly nájezdy. Tam byli šťastnější Rafani B a náš A-tým tak nastoupil jen v boji o třetí místo proti klukům ze Březí. Zopakovali výhru ze skupiny a zaslouženě si došli pro bronz. Finále bylo tedy záležitostí děvčat ze Sparty a našich Rafanů B. Holky měly herně navrch a i zásluhou našeho gólmana to bylo ke konci zápasu jen 0:2 z pohledu Rafanů. Ti ještě snížili a mohli pomýšlet na vyrovnání, ale holky ze Sparty další drama nepřipustily a tak vítězstvím 2:1 ovládly podruhé v řadě náš turnaj," doplnil k nejstarší kategorii.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Sláva vítězům, čest poraženým a zase za rok! Děkujeme také rozhodčím, trenérům a všem co pomohli náš prestižní turnaj zorganizovat. Díky také patronům turnaje a to DDM Netolice a Českému florbalu," doplnil za organizátory Josef Zíka.