Vloni se turnaje zúčastnilo celkem na 300 dětí ve 35 týmech. Letošní ročník je téměř plně osazen a slibuje opět skvělou sportovní podívanou. Postupně se v hale vystřídají čtyři věkové kategorie a představí se i čistě dívčí týmy. Hrát se bude o ceny, medaile a poháry.

V Netolicích se florbalu věnuje přes 70 dětí ve věku od 5 – 15 let. Jako jediní zástupci v Prachatickém okrese hrají Krajskou ligu a to hned ve třech kategoriích – Elévové, mladší a starší žáci. Ti, co odcházejí do dorostu, se v létě zúčastnili vůbec největšího mládežnického turnaje Prague Games, kde se představilo na 400 týmů ze čtrnácti zemí. Nabyté zkušenosti zúročí ve 2. lize dorostu a to v týmu Fa Vikingové, který vznikl spojením s hráči z Týna nad Vltavou. O naše hráče projevily zájem i prvoligové kluby. Věříme, že florbal v Netolicích má budoucnost.

Josef Zíka