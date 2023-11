/FOTOGALERIE, VIDEO/ Svátek 17. listopadu již neodmyslitelně patří v Netolicích mladému florbalu. Konal se zde v pořadí již 7. ročník Svátečního turnaje DDM Netolice a znovu to byla skvělá podívaná.

Finále přípravek Milevsko - Katovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Netoličtí Rafani uspořádali pod hlavičkou DDM znovu tři turnaje v jednom dni. Postupně se představili hráči přípravek, elévů a mladších žáků. "Úkol splněn," hlásil s úsměvem Josef Zíka, který měl drtivou většinu turnaje na svých bedrech, a pokračoval: "Představilo se osmnáct týmů a na hřištích se prezentovalo kolem sto padesáti mladých florbalistů. A všicni si to skvěle užili."

A uživali si to opravdu všichni, nejenom hráči, ale i jejich trenéři, rodiče i hráči kategorií, kteří teprve čekali na svůj program. Chvílemi nebylo v netolické sportovní hale slyšet vlastního slova, jak mohutně se fandilo. "Ve hře byly emoce, nadšení, ale i zklamání, no prostě všechno to, co ke sportu patří. Velký dík patří všem rodičům, trenérům, rozhodčím i ostatním, co pomohli s organizací. Náš tradiční turnaj byl opět pohodový, hrálo se na dvou hřištích prakticky non stop celý den," pochvaloval si atmosféru klání Josef Zíka.

Představily se tradiční týmy, ale i jeden turnajový nováček. "Za zmínku stojí debut hráčů Prachatic, kteří se zhostili našeho turnaje se ctí. Budeme se na ně těšit na dalších akcích," zmínil nový klub na mládežnické florbalové mapě Josef Zíka a dodal: "Prostě to dnes byla opět jízda! Děkujeme všem, co naše pozvání přijali a ty ostatní zveme zase za rok! Sportu zdar a jak praví sokolské heslo z naší skvělé haly: Ve zdravém těle, zdravý duch."

Konečné pořadí medailistů:

Přípravka: 1. Milevsko, 2. Katovice, 3. Vl. Březí.

Elévové: 1. FBC Štíři, 2. Milevsko, 3. Vl. Březí.

Ml. žáci: 1. FBC Štíří, 2. Meťák CB, 3. RAFANI Netolice.