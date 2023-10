/FOTOGALERIE/ Po měsíční pauze vyráželi vimperští florbalisté ke třetímu turnaji Regionální ligy této sezony do Milevska. Ve zdejší sportovní hale změřili síly nejprve s béčkem Písku a následně nastouili proti domácímu béčku Došwiháků.

Vimperští florbalisté mají za sebou daší ligový turnaj. | Foto: FbC Vimperk

FbC Písek B - TJ Šumavan Vimperk 6:8 (2:2, 3:2, 1:4)

Branky Vimperka: 8. Štěpán Hrdlička (Robl), 12. Michal Gabauer (Pešl ml.), 18. Vítek Robl (Havelka), 28. Václav Havelka (M. Gabauer), 40. Jakub Kováč, 42. Michal Gabauer (Pešl ml.), 43. Štěpán Hrdlička (Kováč), 44. Vladimír Petr. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0.

Sestava Vimperka: Zoch – Pešl ml., Petr, Chval; Pešl st., Gabauer M. – Hrdlička, Kováč, Havelka; Robl.

"Písek nastoupil s velmi mladým týmem a od začátku zápasu byl na balonku spíše soupeř. Poctivou obranou se nám dařilo držet bezbrankovou remízu až do osmé minuty, kdy jsme poprvé v této sezoně šli do vedení jako první. Soupeř sice díky dvěma brankám, které dělilo pouze osmnáct vteřin, otočil výsledek ve svůj prospěch, ale o pár vteřin později bylo srovnáno. Na začátku druhé části jsme se dostali do vedení znovu my, ale po půl minutě soupeř znovu vyrovnal. I v polovině utkání pokračovala pravidelnost a to tím, že Písek otočil skóre na svoji stranu podruhé. Následovala dvě naše vyloučení, nejprve první oslabení jsme ubránili. Povedlo se nám vyrovnat, ale v druhém oslabení jsme inkasovali po deseti vteřinách. Druhá třetina tedy skončila s jednogólovým náskokem pro Písek. Jak už to v této sezoně bývá, třetí třetina byla zase střelecky tou naší nejlepší. Na naše páté vyrovnání v zápase sice Písek ještě odpověděl po minutě gólem do naší sítě, ale v poslední pětiminutovce jsme to byli my, kdo třikrát skóroval. Následně jsme zvládli přežít více než minutovou hru soupeře bez brankáře a dotáhli utkání ke třetímu vítězství v této sezoně," komentoval duel trenér Vladimír Pešl ml.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Došwich Milevsko B 3:4 sn. (1:1, 0:2, 2:0)

Branky Vimperka: 15. Vladimír Petr (Pešl ml.), 33. Štěpán Hrdlička (Havelka), 36. Václav Havelka (Pešl st.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1.

Sestava: Zoch – Pešl ml., Petr, Gabauer M.; Pešl st., Chval – Hrdlička, Kováč, Havelka; Robl.

"Opět jsme inkasovali jako první, už ve třetí minutě. Po minutě jsme dostali nabídku trestného střílení, které se nám však nepovedlo proměnit. Brankáře Milevska jsme dokázali překonat až minutu před koncem první části. Jako v první části, i ve druhé se Milevsko dostalo do vedení ve třetí minutě a když přišlo dvě minuty na to naše vyloučení, využili ho a dostali se do vedení o dvě branky. Postupně jsme začali být lepším týmem, ale objemného brankáře soupeře jsme nemohli překonat. Ve třetí třetině jsme postupně začali vytvářet tlak při soupeřovo rozehrávce a více hrát na balonku, což vedlo nejdříve ke snížení a v šesté minutě třetí třetiny i k vyrovnání. Dle výkonu ve třetí třetině jsme si zasloužili vyhrát, ale brankář Milevska byl vždy proti. Nic se nezměnilo ani po naší přesilovce v poslední minutě utkání, a tak se šlo na nájezdy. Bohužel se našim třem borcům nepovedlo rozvlnit síť ani jednou, naopak třetí hráč soupeřova týmu lakrosovým zakončením rozhodl o bodu navíc pro Milevsko," komentoval trenér Pešl druhý duel.

"Proti béčkům nikdy nevíme, jací hráči za soupeře nastoupí a o to zápasy pak bývají složitější. Jeli jsme si do Milevska alespoň pro další tři body, a nakonec jsou z toho čtyři, což na jednu stranu potěší, ale dle průběhu utkání s Došwihem víme, že bodů mohlo být klidně víc. Tabulka se bodově velmi vyrovnala a přesto, že nám nyní patří osmá příčka, na prvního ztrácíme pouze tři body. Příští turnaj odehrajme 4. listopadu na domácí půdě ve sportovní hale Kašperské Hory, kam všechny zveme," doplnil Vladimír Pešl. Od 10 hodin Vimperští hostí Pacovské Honzíky a od 15 hodin Štíry ČB C