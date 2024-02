/FOTOGALERIE, VIDEO/ Netoličtí Rafani zajížděli k dalšímu turnaji první jihočeské ligy starších žáků ve florbale do Písku. Dali si za úkol porazit Meťák ČB a Rytíře Český Krumlov, což by jim zajistilo postup mezi TOP pět týmů.

Nájezdy Rafanů. | Video: Rafani Netolice

Rafani Netolice se probojovali do nejvyššího koše jihočeské první ligy starších žáků.Zdroj: Rafani NetoliceMeťák Black ČB - Ragani Netolice 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Branky: 25. Jíra - 5. J. Šídlo, 10. K. Martinovský, 12. L. Slabší, 18. D. Šídlo, 19. D. Šídlo, 35. J. Šídlo.

"Rafani měli celý zápas pod kontrolou. Dostali pouze jeden gól, a to v oslabení. Poslední šestý gól pečetil Jirka Šídlo do prázdné brány. Skvěle zahrál i hokejista Ráďa Šíma, který si na nás vzpomněl a udělal si čas," komentoval duel trenér Josef Zíka.

Rafani Netolice - Rytíři Český Krumlov 11:3 (4:0, 4:1, 3:2)

Branky: 3. L. Slabší, 5. J. Šídlo, 8. L. Slabší, 11. J. Šídlo, 17. J. Sídlo, 20. D. Šídlo, 22. T. Trnka, 24. M. Toušek, 27. M. Zíka, 33. D. Šídlo, 36. O. Kohout - 19. M. Veselý, 28. L. Maček, 32. M. Veselý.

"O hodně větší respekt jsme měli z Krumlova, ale Rafani zodpovědnou hrou nepouštěli soupeře do větších šancí. Po odchodu Rádi Šímy, který pokračoval na odpolední hokejový zápas, jsme přeskupili lajny a ke konci se prosadili i mladší kluci. Krásně skóroval Tomáš Trnka, chladnokrevně proměnil nájezd i Ondra Kohout," shrnul utkání trenér.

Rafani se tak probojovali do prvního koše nejlepších pěti týmů. "Velká pochvala a Rafani se můžou těšit na poslední dvojturnaj v prvním elitním koši. Pojede se do Jindřichova Hradce, respektive do Žirovnice. Nenecháme nic náhodě, vezmeme velký bus a fanoušky," vzkazuje Josef Zíka.