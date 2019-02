Vimperk – Tiskovou konferencí v zasedací místnosti vimperské radnice zahájili lyžaři Fischer Ski klubu Šumava novou sezonu v bílé stopě. První úspěch si na konto připsali představitelé klubu již několik měsíců před sezonou, když se jim podařilo získat pro klub nového silného partnera.

„Zásadní změnou před vstupem do sezony pro nás byla změna názvu klubu, do kterého vstoupil generální partner Sport & Freizeit a tradiční název klubu doplnila značka Fischer. Věříme, že nám toto spojení umožní nejen udržet dosavadní postavení klubu v silné konkurenci, ale ještě jej posunout. Do sezony vstoupíme také ve zcela nových kombinézách černo žluté kombinace,“ uvedl předseda klubu Karel Hudeček a pokračoval k připravovaným akcím: „V sezoně nás čeká pořádání dvou významných akcí. 17. a 18. ledna to bude Český pohár dorostu na Zadově, pokud tam nebude sníh, tak se jej pokusíme uspořádat ve Vimperku v areálu Vodník. Věřím, že se na domácí půdě naši dorostenci ukáží v tom nejlepším světle a posbíráme nějaké úspěchy. 21. a 22. února uspořádáme třicátý ročník Šumavského skimaratonu. Doufejme, že závod uspořádáme s menšími problémy než v předchozí sezoně. Zde je třeba určitě připomenout, že jsme byli jediní, kdo v republice a prakticky i střední Evropě uspořádal dálkový běh.“



Určitých změn doznal oproti předchozí sezoně i Ski areál Vodník nad Vimperkem, který je domovským místem Fischer Ski klubu Šumava. „Po loňské úpravě chceme zprovoznit část trasy za potokem. Pracujeme na rozšíření zasněžování, to se ještě nyní nestihne, ale věříme, že to za rok dotáhneme do konce. Doufáme, že bude zima příznivá a budeme moci nabídnou lyžování i nezávodní veřejnosti. Bude svah na bobování, za zimní prázdniny chceme postavit malý vlek a podobně. Rádi bychom natáhli na Vodník lidi v co největším počtu a od co nejútlejšího věku,“ uvedl ke Ski areálu Vodník Karel Hudeček.



Závodníci mají po minulé sezoně určitě na co navazovat, získali pro svůj klub velice dobré výsledky. „V minulé sezoně se nám podařilo obsadit místa v nominaci na juniorský světový šampionát. Reprezentovali nás Andrea Klementová a Luděk Šeller. Nejen tito dva, ale i Martin Hojdekr, který patří též do reprezentace, by se měli i v této sezoně pokusit o nominaci na světový šampionát, který se koná začátkem února v Kazachstánu. Hodně si slibujeme od Luďka Šellera, který dokázal již na minulém šampionátu, že je poměřitelný s absolutní světovou špičkou. Má silný klasický sprint, který právě bude na programu v Kazachstánu. Rádi bychom umístění v desítce. Stálicí je Andrea Klementová, která byla v minulé sezoně výborná na domácí půdě. Povedlo se jí mistrovství republiky, kde byla ve sprintu druhá i mezi ženami. Byla druhou nejlepší českou juniorkou sezony. Andrea patří k závodníkům, od kterých čekáme nominaci a rádi bychom viděli i kvalitní výsledek na světovém šampionátu. O nominaci by měl usilovat i Martin Hojdekr. Co se týče domácí sezony, měli by všichni patřit do nejužší špičky v republice. Příprava juniorů je již hodně intenzivní a jsem rád, že všichni při tréninkovém náporu zvládají i školu. Jinak příprava zatím běží dle představ,“ uvedl k juniorské části týmu trenér Petr Steinbach.



Dorostenecké družstvo má na starosti trenér Zbyněk Pavlásek. Ke zkušenějším závodníkům nyní přibyly další velké naděje lyžařského sportu. „Dorostenecký tým čítá až pětadvacet lidí, což je již pěkná porce. Jirka Mánek s Tomášem Kalivodou patří do družstva olympijských nadějí. Jsou prvním rokem starší dorostenci. Do mladšího dorostu nám postoupili nejlepší starší žáci v republice Sam Jirouš a Barča Havlíčková. Pro ty to bude velký skok, v kategorii jsou spojeny dva ročníky, běhají se delší tratě. Budou ten první rok v jakémsi režimu hájení, aby si na dorost zvykli a posbírali zkušenosti. To samé si zažili přede dvěma lety Jirka s Tomášem, kteří mají před sebou mládežnický zimní Olympijský festival, který je koncem ledna ve Švýcarsku. Právě tito dva kluci a s nimi Karolína Daverná mají největší ambice se tam kvalifikovat. Měl by to pro ně být první větší mezinárodní závod, kam by se měli dostat,“ hovořil o dorosteneckých ambicích Zbyněk Pavlásek.



Družstva již mají za sebou hodně kilometrů přímo na sněhu, takže příprava jede podle plánu. „Máme za sebou minimálně čtrnáct dní na sněhu. Nejprve to bylo soustředění na ledovci na Dachsteinu. Dorostenci tam byli pět dní, junioři již dvakrát. Pak bylo jedenáctidenní soustředění v Livignu. Tam bylo pomalu na stovku českých lyžařů, kteří nabírali kilometry na sněhu,“ doplnil k dosavadnímu pobytu na sněhu Zbyněk Pavlásek.



V Livignu měli lyžaři ideální podmínky pro trénink. „Měli jsme již čtrnáct dní nalyžováno na ledovci, takže v Livignu dělali rychlejší tréninky. Dobře jsme si zalyžovali, myslím, že mohli být s tréninky spokojení i trenéři. Za ty roky jsme si zvykli, takže přechod na lyže zvládáme v pohodě,“ uvedla k soustředění Andrea Klementová.



V Livignu si lyžaři užívali na sněhu, ale po návratu domů je čekalo bláto a předpověď počasí nevěští nic moc. „Moc dobrý pocit to určitě není. Na lyžích to zatím nejde, je tady nahoře trochu umrzlo a běháme po svých a pořádně to klouže. Trenér se smál, že alespoň natrénujeme smekání,“ bral s humorem současnou situaci s nedostatkem sněhu Jiří Mánek.



Ve Vimperku je tradicí, že lyžaři jsou současně i výbornými bikery. V obou sportech je výborný Luděk Šeller. Skloubit oba sporty ve vrcholové formě je již hodně problematické. „Jednoznačně má přednost lyžování. Nešlo by to kombinovat tak, aby byla příprava stoprocentní,“ uvedl Luděk Šeller a ke stejné problematice uvedl Samuel Jirouš: „Zatím se to v mé kategorii dá zvládat. Zatím ještě nejsme s trenéry domluveni, ale možná skončím lyžařskou sezonu o chvilku dříve, abych se mohl připravit na cyklistickou.“



Jak již naznačil trenér Pavlásek, nejtěžší sezona čeká na Barboru Havlíčkovou a Samuela Jirouše. „Jak říkal trenér, měla by to být sezona o získání zkušeností. Budeme se snažit o co nejlepší výsledek i proti starším závodníkům a uvidíme,“ uvedl Sam Jirouš a Barbora Havlíčková doplnila: „Proti starším holkám jsem ještě moc nezávodila, takže srovnání nemám. Sedm kilometrů jsem ještě nikdy nejela, ale hlavně se jezdí čtyři a pět kilometrů, což jsem si již zkusila. Takže by nemusel být problém.“



Trenéři hovořili o představách do sezony. Jak to vidí samotní závodníci? „Já bych se chtěl samozřejmě dostat na mládežnický Olympijský festival. Přípravu k tomu směřujeme a doufám, že se to povede,“ svěřil se Tomáš Kalivoda. Ten již dlouhá léta svádí souboje se svým kolegou Jiřím Mánkem. „S Tomášem nyní jezdíme vyrovnaně a děláme v přípravě vše pro to, abychom se na Olympijský festival dostali oba dva,“ doplnil Jiří Mánek. „Kluci makají. Nebudou to mít však jednoduché, jsou mezi staršími dorostenci prvním rokem, poběží proti starším klukům a bylo by výborné, kdyby se oba kvalifikovali,“ dodal trenér Zbyněk Pavlásek.



Fischer Ski klub Šumava má do sezony hodně smělé plány a popřejme závodníkům i trenérům, aby se tvrdá dřina přetavila v medaile.