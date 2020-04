Hráči Jihostroje v době pandemie nového typu koronaviru odpovídali na dotazy Deníku. Velmi ochotně připojil svůj pohled na současný stav masér Filip Hoch:

Co říkáte faktu, že Jihostroj skončil v předčasně ukončené sezoně na druhém místě?

Druhému místu nepřikládám letos žádnou váhu. Stejně bych to vnímal, kdybychom byli v této situaci na první příčce.

Jenomže Karlovarsko v nedokončené základní části nasbíralo nejvíc bodů. Ani poslední kolo, které se vůbec nehrálo, by na první pozici Západočechů před play off nic nezměnilo. Kdo by ale podle vás měl hrát na mezinárodní volejbalové scéně Ligu mistrů?

Champions Legaue by měl hrát prostě mistr republiky. To my ale nejsme. Nejsou to ale ani Karlovy Vary, ani Dukla Liberec, ani Praha, Ostrava… Takže není lehké určit, kdo to bude. Rozhodnout musí svaz.

Co byste vy osobně říkal návrhu Deníku, který by poslal v úvodu srpna do pražské O2 Arény proti sobě dva soupeře. Co si myslíte o Superfinále české extraligy?

Superfinále v O2Aréně by bylo za této situace pěkné, ale nemožné. A kdo by ho hrál? My s Karlovarskem? Kladno s Libercem? Ale takový „Gladiátorský víkend“, kdy by se v hale hrálo jedno finále za druhým, volejbal, házená, basket, ten by byl pro mě, jako diváka, super.

Jaké je vaše hodnocení odehraných kol extraligy, Českého poháru a Ligy mistrů?

Sezonu až do této chvíle hodnotím jako super. Jsme vlastně jediní, co letos něco opravdu vyhráli. Tím myslím Český pohár. Naše forma stoupala, hráči se vylízali ze zranění a soupeři se nás začali zase bát.

A jak hodnotíte nejkvalitnější, nejlepší, nejnáročnější klubovou soutěž na světě, kterou určitě je Liga mistrů?

I pro mě byl tento ročník Ligy mistrů, a to už jsem s týmem něco zažil a projezdil, něco na co se hodně dlouho nezapomene.

Takže vaše pocity, které si ze sezony 2019/20 odnesete, a uchováte do archivu, budou převážně kladné?

My jsme vlastně sezonu zakončili úspěšně. Doslova. V Českém poháru jsme porazili Vary a Kladno. Týden na to doma Liberec, kde jsme se sešli s mistry z roku 2000 a všichni dohromady jsme to i s našimi fanoušky zakončili na Volejbalovém plese…

Na Volejbálu?

Přesně tak. Hezké slovní spojení. Já ho nevymyslel, ale líbí se mi.

Jak vnímáte současnou pandemii nového typu koronaviru, která zastavila nejen sport, ale život v ČR?

Nebezpečí tohoto viru beru velmi vážně. Jsem doma, nechodím mezi lidi, a když už tam musím, tak alespoň s rouškou.

A čím se bavíte, když není prostor pro tradiční práci u volejbalového týmu?

Doma jsem uklidil, ořezal stromy na zahradě, udělám si pořádek ve fotkách, mám také děti, manželku… A také jsem se přihlásil na výzvu Jihočeského kraje jako dobrovolník ve zdravotnictví přímo do nemocnice.