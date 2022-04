Body Sršňů: M. Svoboda 26, V. Sýkora 21, P. Šlechta 18, J. Šurý 7, P. Englický 6, J. Svoboda 3, M. Mach, L. Mikolášek a M. Špičák 2, Chvála, Primak, Polánek. TH: 30/20:24/18. Trojky: 28/8:32/7. Doskoky: 49:45. Osobní chyby: 23:25.

Finále první ligy začalo díky lepšímu postavení po základní části v pražském Edenu. "Je velkou otázkou, zda v pražském Edenu byla doma Slavia nebo naši Sršni, kteří s sebou měli více než 200 fanoušků v zádech a byli to pouze oni, kdo byl slyšet v hledišti. Domácí navíc kvůli nemoci postrádali kapitána a největší hvězdu týmu Pavla Pumprlu, a tak to pro Písek byla ideální příležitost získat vedení ve finálové sérii. Utkání odstartoval tradičně trojkou veterán našeho týmu Pavel Englický a v hale se rozpoutalo doslova peklo. Jak už to v našich vzájemných utkáních bývá, první poločas byl ve znamení útoku, ale obrany opět nefungovaly. Zatímco na naší straně řádila tradiční trojice Svoboda, Sýkora, Šlechta, sešívané táhla zejména dvojice legionářů Bradley a Park. V první desetiminutovce se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, ale opticky byli lepším týmem Sršni, kteří tuto část vyhráli rozdílem dvou bodů. Naopak druhá čtvrtina patřila červenobílým, kteří začali prodávat své zkušenosti. Nám do koše nespadly ani naprosto volné střely a chvilku to s námi vypadalo zle. Poločasové vedení domácích o šest bodů slibovalo dramatickou zápletku i do druhého poločasu," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

A zápletka skutečně přišla. "Třetí čtvrtina se nesla v duchu koš za koš. Vždy když Sršni korigovali skóre, soupeř odpověděl stejnou mincí. Slavie nás ani v této periodě nepustila do vedení a před závěrečnou desetiminutovkou si držela tříbodové vedení. Závěrečné dějství začalo náporem Sršňů a díky pěti bodům dvojice Šlechta - Sýkora šli naši hráči po dlouhé době do vedení. Atmosféra v hale by se dala krájet a nadšeně bojujícím hráčům v žlutočerných dresech nešlo proti favoritovi nefandit. Když jsme se šest minut před koncem ujali vedení 78:72 a domácí si vybírali oddechový čas, všichni věděli, o co se hraje a že před Sršni je jedinečná šance zaskočit unaveného soupeře. Ten sice hned korigoval čtyřmi body, ale naši hráči vzápětí opět odskočili. Domácím se podařilo srovnat až minutu před koncem, kdy svou první trojku proměnil absolutně volný střelec domácích Filip Novotný. V nájezdu byl ovšem faulován Petr Šlechta, s jistotou proměnil oba trestné hody a poslal nás do dvoubodového vedení. Na druhé straně naopak Radek Pumprla proměnil pouze první trestný hod. Poté měl na ruce rozhodnutí Vojta Sýkora, ale svou střelu ani trestné hody neproměnil, a tak měl na ruce se závěrečným klaksonem těžkou trojkovou střelu téměř z poloviny hřiště na ruce opět Radek Pumprla a jak to dopadlo??? Neproměnil a v hale propukla neskutečná euforie z vedení Sršňů 1:0 ve finálové sérii," okomentoval drama závěru utkání trenér Čech.

Sršni si tak vezou do domácí haly mečbol. Ten by rádi v neděli večer proměnili. "Je těžké krotit euforii, když zažijete to, co jsme zažili v pátek večer v pražském Edenu. Na partu kluků z malého jihočeského městečka dorazí do Prahy více než dvě stovky fanoušků a neúnavně svými chorály čtyřicet minut táhnou náš tým k úspěchu. Je to něco nepopsatelného a tohle nám prostě závidí celá republika. Slavie má polovinu týmu profesionálů a jejich cílem je postup do KNBL. Když to přeženu, naši kluci hrají za "pivo a párek", ale v sérii vedeme 1:0. Vím stovky věcí, v čem je Slavie lepší než my, na stranu druhou vím, že moji hráči hrají za něco, co nikdo jiný nedokáže pochopit. Srdce a tradici si za peníze nekoupíš a pro všechny lidi, co včera dorazili do Edenu, žlutočerné barvy něco znamenají," shrnul své dojmy Jan Čech a pokračoval: "Nicméně v sérii hrané na dvě vítězná utkání máme pouze první bod. Soupeř v neděli jistě dorazí už i s uzdraveným kapitánem Pavlem Pumprlou a pak to bude naprosto odlišný zápas. V neděli od 17:00 proto nečekám nic jiného, než zaplněné Sršní hnízdo a možná nejlepší basketbalovou atmosféru v naší historii. My totiž právě píšeme dějiny našeho klubu a všichni si přejeme jen to, ať tahle pohádka ještě nekončí. Všem děkuji, byli jste fantastičtí!!!"