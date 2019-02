České Budějovice – Příznivci boxu na jihu Čech, namlsaní úspěšným tažením Samsonu Č. Budějovice v extralize, se v této sezoně museli bez extraligového boxu bohužel obejít.

Trenér Zdeněk Faber na tréninku s Lenkou Kardovou. | Foto: Deník/ Bohumil. Ortman

Samson totiž loni nenašel společnou řeč s asociací českého boxu a do extraligy na protest nenastoupil.

Byť o peníze většinou jde až v první řadě, finance přitom dle budějovických funkcionářů hlavním důvodem toho, že extraliga boxu na jihu letos chyběla, prý nebyly.

Funkcionáře Samsonu dle trenéra Fabera rozhněval verdikt rozhodčích v posledním kole minulého ročníku extraligy v Ústí nad Labem. „Tam nám Marcela Kopečného v zápase s Řezníčkem hned po prvním úderu poslali do rohu a my tím přišli o titul. Byl to úder na počítání, ale rozhodně ne na to, aby ten kluk musel hned do rohu," hněval se Zdeněk Faber.

Což budějovické funkcionáře samozřejmě rozladilo, nicméně ještě by možná i tuto křivdu skousli. „My jsme si ale řekli, že když si rozhodčí dělají, co chtějí, že je za takových okolností nebudeme platit, ať si je svaz platí sám," přibližuje budějovický kouč klíčové chvíle, kdy fanoušci boxu v jihočeské metropoli přišli o nedělní dramatická dopoledne v Gerbeře.

Dalším zádrhelem byla neshoda na tom, kolik cizinců by mohlo za české kluby v nejvyšší soutěži startovat. „Svaz povolil čtyři cizince. Dva by mohli nastoupit, čtyři mohliale dát na soupisku," sděluje Faber, dle něhož šlo o poslední kapku vody, po níž pomyslný pohár trpělivosti už přetekl. „Svaz nám řekl, že když jsme v Evropské unii, že musíme cizince zaměstnávat. Na což my argumentovali, že ti cizinci, kteří sem jdou pracovat, tady mají trvalý pobyt a tudíž i svá zaměstnání. Přece sem nejdou pracovat na jeden den v měsíci, kdy zrovna je extraliga boxu," vrtí hlavou Faber.

Podobných třecích ploch bylo víc, funkcionáři Samsonu se svazem společnou řeč nenašli. „Proto jsme se rozhodli, že do extraligy nenastoupíme a že uvidíme za rok, jak se situace vyvine."

Fanouškům ale vrcholový box chybí. „Lidé nás zastavují a ptají se, co a jak bude," líčí trenér Samsonu. V Budějovicích na box chodilo nejvíc diváků a nejvíc se tady i fandilo. „Lidem se po extralize stýská, ale to nám taky," krčí rameny trenér Samsonu.

Problémy před uplynulou sezonou byly i jinde.

Z extraligy vedle Samsonu odpadla i Ostrava. „Tam šlo vyloženě o peníze," tvrdí Faber. V soutěži tak zbyly jen tři kluby a extraliga se rozjela jen díky tomu, že zájem o účast projevila Nitra. Ta si dle Fabera jako jediný slovenský celek, který soutěž družstev boxoval, stáhla borce na hostování z celého Slovenska a vlastně tak byla slovenskou reprezentací.

A jak to bude dál?

V sobotu 23. června má být valná hromada Asociace boxu. „Uvidíme, zda se něco pozitivního objeví," přemítá Faber, dle něhož svaz nějaké prostředky sehnal, takže by kluby nemusely sudí platit. „To je jeden předpoklad toho, abychom se do extraligy vrátili," říká Faber pragmaticky.

Ani do nového ročníku extraligy zatím Samson ještě přihlášku neposlal. „Ale na hubu, jak se říká, jsme řekli, že za jistých podmínek jsme ochotni do extraligy jít."

A budou peníze?

„Pan Leština je ochoten sezonu pokrýt," dal Faber na vědomí, že prezident klubu potřebné finanční prostředky slíbil zajistit.

Zatím ale ještě definitivní slovo nepadlo, čímž se klub dostává do časové tísně. „Budeme muset znovu dát dohromady mužstvo a třeba lehké váhy nejsou, to je nedostatkové zboží," vraští čelo trenér Faber. „Rozhodně si počkáme na zmíněnou valnou hromadu svazu, pak ještě budeme mít čas celé prázdniny."

Udržet mužstvo pohromadě i bez extraligy dle trenéra Fabera snadné nebylo. „Michal Vodárek šel na studia do Prahy, tak jsme mu zajistili tréninky v Praze a extraligu boxoval za Prostějov, kam jezdil hostovat i Pavel Šour. Za Plzeň v první lize hostoval Kocvelda," vypočítává. „Někteří kluci skončili a nějaký čas by trvalo, než bychom zase nějaké mladé boxery vychovali. Moc velký zájem o box mezi mladými není."

V extralize loni Samson vybojoval stříbrnou medaili, v této sezoně přidal cenné kovy z mistrovství republiky jednotlivců. „Vodárek přivezl titul mistra, Duchoň byl třetí. Jiní chlapi nejeli. Třeba Kopečný má rodinu, šampionát je od čtvrtka do neděle, v zaměstnání na to volno nedostane," krčí rameny Faber. „Byly tam ale i naše holky a Kardová přivezla stříbro a Šimáčková bronz," oceňuje a dodává, že dvě stříbrné medaile vybojovaly i naděje Samsonu: v přípravce žáků Vetrák a v kadetech Papežík.

Úspěchy byly i na mezinárodních turnajích. „Třeba na výborně obsazeném turnaji v Třeboni skončila Lenka Kardová v silné konkurenci druhá, když podlehla jen Juranové, která se zúčastnila i mistrovství světa v Číně. Lenka navíc měla smůlu, protože po dvou kolech vedla o dva body, ve třetím si zranila palec a tím ztratila čtyři body, a přestože ve čtvrtém kole i s tím bolavým palcem doboxovala a dokonce v tom kole o bod vyhrála, celkově těsně o jediný bod podlehla," litoval Faber.

Také v Plzni v mezistátním měření sil s Polskem se borci Samsonu neztratili. Své duely vyhráli Vodárek s Kardovou, Papežík boxoval nerozhodně.

„Myslím, že výsledky špatné nemáme. Každý den trénujeme, to je znát," vyzdvihuje Zdeněk Faber.

Nicméně i on ví, že extraliga boxu v Českých Budějovicích prostě chybí.

A dočkají se jí fanoušci?

„Vidím to tak čtyřicet na šedesát. Nevěřím totiž, že by se toho na valné hromadě tolik změnilo. Třeba na tom, aby svaz platil sudí, trváme. Rok jsme stáli, nevíme, kolik bude stát režie v Gerbeře, zda seženeme sponzora. Usilovat o návrat do extraligy budeme, ale jak říkám, vidím tak čtyřicet procent, že ano, šedesát ne," uzavírá Faber pragmaticky.