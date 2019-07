Prachatice – Evropský šampionát v Xterra triatlonu se v Prachaticích a jejich okolí koná ve dnech 2. – 4. srpna a fanoušci triatlonu se mají na co těšit. Od pátku do neděle je čeká bohatý a určitě i zajímavý program.

V pátek je na programu dětský duatlon přímo v Prachaticích. Ten startuje v 16.30 hodin. Od 18 hodin je na programu Herbis Trial Run na pět kilometrů. „Jedná se o vzpomínkový běh na Herbiho, Tomáše Procházku, kamaráda, který zemřel v Afghánistánu při plnění služebních povinností. Vždy nám pomáhal při Xteřře a byl na běhu při občerstvovačce. Jedná se o běh s dobrovolným startovným a výtěžek půjde na Fond solidarity Armády České republiky. Běží se jen pět kilometrů, to by měl dát každý a doufáme, že si to Prachatičtí vezmou za své a půjdou si to zaběhnout jako vzpomínkovou akci. Navíc to bude večer, kdy by již nemělo být takové vedro,“ uvedl k pátečnímu programu Michal Piloušek.