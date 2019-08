Nechyběli Jihoafričan Bradley Weiss, Australan Ben Allen, o svých závodních ambicích hovořili i český reprezentant Lukáš Kočař či Francouz Arthur Forissier. Z žen na otázky odpovídaly Australanka Penny Slater, Angličanka Jacqui Allen, Maďarka Brigitta Poór či Francouzska Morgane Riu.

Vesměs zazněla pochvalná slova na trať, kterou v okolí Prachatic připravili pořadatelé v čele s Michalem Pilouškem. Nejčastěji z přítomných závodí v České republice Ben Allen a může tedy srovnávat náročnost tratí z předchozích závodů s tou letošní. „Jezdím do České republiky závodit již devět let a jsem rád, že v závodě přibyla řada strmých výjezdů i sjezdů, což dělá trať ještě o něco těžší než byla. Beru to jako výzvu, vím, že to nemusí vyjít, ale beru to riziko. Vyhrál jsem zde v roce 2015 a pokusím se uspět i tentokrát,“ uvedl Ben Allen.

Jihoafričan Bradley Weiss měl loni defekt, čemuž se pokusí letos vyvarovat, aby mohl bojovat o nejvyšší pocty. „Pamatuji si to místo a byl jsem se tam podívat. Je to zkrátka i o tom, nejezdit v těžkých pasážích naplno, ale tam, kde by mohlo dojít k defektu, raději ztratit dvě vteřiny než riskovat ztrátu v řádu minut, když přijde defekt. To se mi přihodilo loni,“ uvedl s úsměvem a vzpomínkou na loňský závod jihoafrický závodník.

Na úvodním plaveckém úseku by mohl výbornému Benu Allenovi konkurovat český závodník Lukáš Kočař. Věří si na to, že by mohl fenomenálního australského plavce na prvním úseku dát? „Osobně se nepasuji do role, abych vylézal první z vody. Chtěl bych si rozvrhnout síly tak, abych dobře zvládl celý závod a nezavařil se hned ve vodě. V desítce po plavání by to bylo dobré,“ uvedl ke své taktice v závodě Lukáš Kočař.

Samozřejmě se hovořilo také o nedělním ShortTracku, do kterého postoupí pětadvacet nejlepších profesionálů ze soboty. Z odpovědí závodníků jednoznačně vyplynulo, že sice na tento druh závodu speciálně netrénují, ale velmi rádi si ho vyzkoušejí. „Je to skvělá reklama pro Xterra triatlon. Je třeba přilákat co nejvíce diváků a tohle je výborná příležitost. Uvidí skoro celou trať, zajímavé souboje. Na to se může nabalit zájem televizí, potažmo sponzorů a může to posunout náš sport zase o kus dále,“ shrnul i za ostatní pocity z nové disciplíny Ben Allen.