Proti Tomáši Němejcovi (Sokol ČB) se v druhém semifinále na 200 m "postavil" vítr. Foukal proti sprintérům o rychlosti 2,6 m/s, zatím co první běh byl za bezvětří. To výrazně ovlivnilo časy, a tak finálovou osmičku doplnili vedle tří přímo postupujících z každého semifinále čtvrtýa pátý z prvního bezvětrného závodu, Poláci Zok a Trzaska výkony 20,86 a 20,95. Němejc byl v druhém semifinále čtvrtý časem 21,42, přímo postupovali Fin Purola 21,27, Brit Boldizsar 21,28 a Španěl Retamal 21,35…

Adéla Záhorová (VS Tábor) měla v kvalifikaci dálkařek jediný platný pokus, první, ve kterém dala 594, a to stačilo na celkové 21. místo. K postupu do finále potřebovala o 28 centimetrů víc…

Přehlídka mladých družstev

V Písku proběhly přebory krajů JČ, Plzně a KV v kategoriích juniorů a dorostu. Jak našemu webu řekl Václav Tipka, letos to byla pouze jednokolová soutěž. První kolo v Sušici bylo původně odloženo a pak zrušeno. Na mistrovství Čech družstev ve všech kategoriích postoupilo vždy pouze jedno družstvo, kterým by mělo být to nejlépe umístěné v rámci společného přeboru. Tím byly v Písku týmy obou dorostů a juniorů VS Tábor a juniorky Nové Včelnice.

Z výkonů: 100 m jun. 1. Tomáš Dřevikovský (Sok) 11,41, 5. Johana Šímová (NV) 13,39, 6. Kateřina Strusková (Čéč) 13,50, dor. 4. Dominik Markvart 11,92, 6. Lukáš Vacek (oba ČD) 12,08,1. Julie Kovářová 12,82, 2. Barbora Cílková 12,95, 3. Kateřina Marušová (všechny VS) 13,01, 200 m 9. Dřevikovský 23,39 - os. rek., 2. Tereza Babická (Sok) 25,41, 8. Lucie Čermáková (Čéč) 27,27, 5. Markvart 23,89, 6. Filip Svoboda (NV) 23,94, 7. Tomáš Pomazal (VS) 24,35, 2. Marušová 26,64, 3. Anna Borová (VS) 26,65 - os. rek., 400 m dor. 3. Dominik Novotný (VS) 52,48, 6. Ondřej Drnek (Čéč) 54,33 - os. rek., 8. Jakub Strnad (NV) 56,02, 7. Natálie Slavíková (VS) 64,67 - os. rek., jun. 2. Šímová 60,67 - os. rek., letos nejlepší žena v kraji, 5. Simona Voráčková (NV) 66,42, 800 m jun. 4. Petr Bahenský (Sok) 2:04,80, 6. Daniel Gribbin (ČD) 2:09,96, 3. Anežka Gutwirthová (Sok) 2:26,57, dor. 2. Strnad 2:06,79, 5. Tereza Buštová (Sok) 2:34,31, 1500 m jun. 2. Petr Lukš (Sok) 4:16,74, 4. Natálie Friedlová (Čéč) 5:46,69, dor. 1. Jakub Homola (VS) 4:10,90 - os. rek., 3. Benedikt Pánek (Sok) 4:32,81, 4. Filip Toul 4:37,41, 5. Teodor Brcko (oba ČD) 4:38,24 - os. rek., 2. Zdeňka Herdová (ČD) 5:48,68 - os. rek., 3. Klára Hubenková (VS) 5:49,11, 300 přek. dor. 2. Jakub Skuček (VS) 41,89, 3. Jan Hlaváč (Čéč) 42,59, 4. Šimon Urbánek (NV) 42,68, 5. Jan Kinšt (VS) 42,81, 1, Borová 46,23, 2. Skaláková (VS) 46,92, 400 přek. jun. 5. David Czepiec (ČD) 62,77 - druhý muž kraje, 1. Anna Řezníková (Sok) 69,68, 2. Barbora Hesová (VS) 70,13, výška jun. 1. Ondřej Vojta 185, 1. Julie Kotalíková (oba VS) 158, 2. Babická 155, dor. 1. Tomáš Jelínek (VS) 192, 2. Rudolf Ďorď (ČD) 185 - os. rek., pátý muž v kraji, 3. Jan Sobotka (VS) 179 - os. rek., 2. Kateřina Harazimová (VS) 152 - os. rek., tyč jun. 1. Dominik Gysel 371, 1. Simona Voráčková (NV) 272 - os. rek., druhá žena v kraji, 2. Eliška Andrlová (NV) 222, dor. 1. Filip Svoboda (NV) 431, 2. Vojtěch Rodr (VS) 341, 1. Skaláková 222, dálka jun. 1. Tomáš Kratochvíl (Sok) 658, 2. David Kubec (VS) 643, 4. Lukáš Svědínek (Sok) 621, 6. David Czepiec (ČD) 587, 2. Karolína Mášková (Sok) 516, 3. Čermáková 499, dor. 1. Petr Svoboda 672, 3. Dominik Novotný (oba VS) 621 - os. rek., 4. Tomáš Johaník 617 - os. rek., 5. Rodr 587 - os. rek., 3. Melanie Turková (VS) 485 - os. rek., 4. Nika Kroupová (Sok) 484, trojskok jun. 1. David Kubec (VS) 13,61 - os. rek., letos nejlepší muž kraje, 1. Mášková 10,92, 2. Čermáková 10,48, 3. Kotalíková 9,76, dor. 1. Jelínek 12,15 - os. rek., 1. Lenka Kollarová (Čéč) 9,94, koule dor. 1. Žaneta Pivcová (VS) 13,19, 7. Jitka Maršálková (Sok) 11,17, 2. Pavel Poslušný (NV) 13,42, 3. Czepiec 11,51 - os. rek., jun. 1. Marek Marvan 15,48, 2. Šimon Jůza (oba VS) 13,39, 2. Adéla Kvasničková (ČD) 10,79, 3. Ema Svědíková (NV) 9,89, disk jun. 3. Marvan 38,36, 4. Jůza 33,93, 1. Tereza Šedivá (VS) 34,83 - os. rek., letos nejlepší žena v kraji, 3. Kvasničková 31,35, 4. Patricie Jedličková (Sok) 27,08, dor. 2. Adam Rataj (VS) 33,14, 4. Poslušný 32,95, 3. Pivcová 32,98 - os. rek., oštěp dor. 3. Rodr 44,67, 4. Jan Kinšt (VS) 44,02 - os. rek., 5. Jan Stejskal 42,36, 6. Jakub Pfeferle (oba ČD) 41,87, jun. 3. Šedivá 29,66.

Družstva - dorostenci: VS 177, Šk. Plzeň 138, ČD 85, 6. NV 65, 7. Čéč 34, 9. Sokol 18, dorostenky: Šk. Plzeň 198, VS 165, 5. Sokol 32, 6. Čéč 22, 7. ČD 16, junioři: Šk. Plzeň 194, 4. VS 94, 5. Sokol 50, 7. ČD 18, juniorky: Šk. Plzeň 250, 2. NV 88, 3. Sokol 71,4. Čéč 51, 5. VS 45, 8. ČD 21.

Cena Pacova a memoriály, Jihočeši: 100 m 2. Nikola Ježková (NV) 12,40, 300 žákyně 2. Magdalena Frydrychová (Sok) 44,22, 1500 m 2. Marek Strnad 3:57,46, 5. Patrik Novák (oba NV) 4:17,72, kladivo žákyně 1. Adéla Strusková (Čéč) 36,26 - os. rek.