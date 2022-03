V sobotu byl na programu běh klasickým stylem s hromadným startem na 3,2 km. Ten Emma zvládla bezchybně. Celou trať se držela v popředí a pětašedesátičlennému pelotonu a soupeřkám se vzdálila skvělým závěrem v cílovém kopci. Zvítězila o 10 a 26 vteřin před svými oddílovými kolegyněmi Štěpánkou Krejčí a Luckou Hudečkovou z Fischer Ski klubu Šumava Vimperk.

V neděli byl na programu závod volnou technikou na 2,6 km s intervalovým startem. I ten Emma skvěle rozjela, ale v závěru jí přeci jen trošku sil scházelo a o 2,6 vteřiny zůstala na druhém místě. Po součtu všech závodů této zimní sezony, kdy v Českém poháru nasbírala celou řadu medailí, včetně dvou titulů Mistryně republiky, v celém seriálu jasně zvítězila a udržela si do startu příští sezony růžový trikot LEADERA.

Emma tak navazuje na sportovní kariéru svých starších bratří Jirky (24 let) a Ondry (21 let), kteří stejně jako Emma vyhrávali řadu závodů a stejně jako ona se několikrát stali vítězi Českých pohárů. Oba se v juniorských kategoriích účastnili několika Mistrovství světa v běhu na lyžích i v biatlonu, Ondra je dokonce nositel třech stříbrných medailí z Mistrovství světa v biatlonu. Jirka navíc reprezentoval na světové Univerziádě v ruském Krajsnojarsku. Emmě gratulujeme a držím palce do další závodních let.