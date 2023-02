Branky Vimperka: 7. Vítek Robl (Chval), 14. Vladimír Pešl ml. Chval), 15. Martin Myslík (Robl), 17. Václav Havelka, 36. Václav Havelka (Robl). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Havelka; Chval, Myslík

"Tým ze středu tabulky, kterého jsme v prvním utkání letošní sezony vcelku jednoduše porazili. Nebylo však vhodno tento tým podceňovat. Rytíři, kteří v týmu mají pár dobrých individualit, byl také první, kdo dokázal v tomto utkání skórovat. Pak nám ale soupeř pomohl tím, že nám daroval dvě přesilové hry, ve kterých jsme v letošní sezoně skvělí. Obě jsme dokázali proměnit a navíc jsme před první sirénou dokázali náskok navýšit. Na začátku druhé části jsme přidali čtvrtý gól a přinesli jsme si na hokejky více klidu. Po několika šancích, které jsme neproměnili, ale soupeř snížil. Následně jsme mu darovali přesilovku, kterou jsme naštěstí dokázali ubránit. Na začátku třetí třetiny jsme soupeři opět odskočili na rozdíl tří branek. Rytíři začali být značně nervozní a začala spíše přetahovaná, kdy jsme měli několik šancí na hokejkách, ale žádnou jsme nedokázali využít. Spíše než ve vyrovnaném počtu hráčů se hrálo díky dvěma vyloučením na obou stranách půl třetí části v nevyrovnaném počtu. Žádná další branka nepadla a tak si Vimperští připsali povinné, ale utrápené vítězství," hodnotil utkání vimperský trenér Vladimír Pešl.

Vimperští florbalisté slaví další dvě výhry.Zdroj: FBC VimperkSKP České Budějovice B - TJ Šumavan Vimperk 3:22 ( 1:7 – 1:7 – 1:8 )

Branky Vimperka: 5. Ondřej Hradil (Pešl st.), 7. Zdeněk Chval (Gabauer M.), 10. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 12. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 14. Vladimír Pešl ml. (Sippl), 15. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 15. Ondřej Hradil (Robl), 17. Tomáš Koška (Robl), 18. Štěpán Hrdlička, 20. Vladimír Pešl ml. (Pešl st.), 24. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 25. Michal Gabauer (Pešl ml.), 26. Ondřej Hradil (Myslík), 28. Vladimír Pešl ml. (Gabauer O.), 33. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 33. Vítek Robl (Myslík), 34. Vladimír Pešl ml., 35. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 42. Tomáš Koška (Chval), 43. Vladimír Pešl ml. (Gabauer O.), 44. Vítek Robl (Chval), 45. Štěpán Hrdlička (Gabauer m.).

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Koška; Chval, Myslík

"Českobudějovický tým SKP jsme na jejich palubovce dokázali porazil výrazným skórem 18:2, ale i tak jsme byli v očekávání, co předvede duo Radouch – Hanuš, kteří jsou top hráči v bodování ligy. Vzhledem k tomu, že jsme dokázali v průměru vstřelit branku každé dvě minuty a soupeři se povedlo našeho brankáře překonat až dvě vteřiny před první sirénou, bylo jasné, jakým směrem se bude toto utkání ubírat. Druhá část se vyvíjela stejným tempem a bylo jen otázkou, na jaké cifře se výsledek zastaví. Nakonec z toho byla nejvyšší výhra letošní sezony s výsledkem 22:3," doplnil ke druhému duelu trenér Pešl.

Vimperští florbalisté slaví další dvě výhry.Zdroj: FBC VimperkVimperští brali dvě povinné výhry a do karet jim hrály i další výsledky. "Vzhledem k tomu, že Třeboň, za kterou jsme byli o dva body, nejdříve prohrála na nájezdy a druhý zápas prohrála v základní hrací době, propadla se až na třetí místo tabulky. My teď budeme hájit první místo před Lišovem, před kterým máme náskok dvou bodů. Zbývá šest zápasů do konce soutěže a my uděláme vše pro to, abychom první příčku udrželi. Další turnaj bude důležitý a náročný," doplnil Vladimír Pešl.

Příští turnaj odehrají Vimperští v nově postavené sportovní hale v Kaplici. "Soupeři nám budou od domácí FBC Spartak Kaplice, kteří vzhledem k tomu, že jejich A-tým má volný víkend, budou doplněni o některé hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží, což bude pro nás zkouška, jestli si výhru v této soutěži zasloužíme. Druhým soupeřem bude strakonické Dynamo, které jsme sice porazili v prvním utkání 16:0, ale bude to velmi nepříjemný soupeř, který se prezentuje velmi tvrdou hrou," hledí k dalšímu turnaji Vimperští.