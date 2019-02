Jablonec nad Nisou /FOTOGALERIE/ – Netoličtí volejbalisté prodloužili svou vítěznou sérii ve druhé lize o dvě další utkání.

Po dvou výhrách nad lídrem letošní sezony VK Slovan Chabařovice z Ústí nad Labem si tuto sobotu dvakrát poradili i s týmem TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou. I přes ztrátu jednoho bodu po výhře až v pátém setu se vrací zpět na třetí místo průběžného pořadí a ztrácejí pouhé tři body na první pozici.



O jednoznačném vítězství v prvním zápase rozhodly Netolice svým tlakem v koncovkách setů. Na rozdíl od odpoledního zápasu, kde jim tato strategie ve dvou setech nevyšla. Možná právě zde již byla vidět na družstvu trochu únava a omezená možnost střídání z důvodu nepřítomnost dvou jejich opor. Paradoxně právě jejich nepřítomnost dala možnost opět vyniknout nejen novému blokaři Janu Kalinovi, ale na pozici smečaře i Tomáši Bartošovi, který opravdu zazářil především v prvním zápase.



Jablonec – Netolice 0:3 (21:25, 22:25, 21:25). První set byl ze strany hostů dosti rozpačitý (11:7) především na straně útoku. Ke srovnání jeho stavu přispěl výrazně již zmiňovaný Tomáš Bartoš sérií vydařených smečí (16:16). Když pak Jablonec v koncovce srovnal na 20:20, vzal za opratě tohoto setu netolický kapitán Ondřej Mach a svou nepříjemnou plachou posunul své družstvo až na 20:24. Naplnění sebevědomím se Netoličtí pustili i do druhého setu, kde pro změnu na podání zazářil Jan Suchý (0:6). Možná právě tento pozitivní stav pro hosty smyl poslední zbytky respektu z Tomáše Bartoše, který začal doslova řádit. Po několika úspěšných smečích přidal na svůj účet i eso z podání (6:14). Dobrou náladu hostů však vzápětí kazí rozjezd Jablonce (10:15), který si nechtěl nechat set utéct. Trochu zaskočené Netolice se opět rozjely po krásně sehrané kombinaci středem sítě z rukou Jana Suchého a Jana Kaliny (11:17). Jablonec však opět zatlačil na pilu a to především zásluhou Daniela Matošky, až do vyrovnání na 21:21. Zde se však hosté opět utrhli a set dohráli s poměrným nadhledem. Úvodní část třetího setu patřila jabloneckým volejbalistů (8:6), jejich další odskok, který měl na ruce Oldan Enuar Aguilar Delgado však zastavil svým blokem Lukáš Holeček. Pak ale opět domácí zvyšují svůj tlak a Netolice nezastavují Daniela Matošku svou obranou na síti. Zde však ukázalo svou výbornou formu netolické libero Zbyněk Baron, který sbíral míč za míčem za bezmocným blokem (14:12). Vedení domácích skončilo po srovnání na 18:18, kdy pro změnu za kormidlo Netolic vzal Jaroslav Žáček a několika technickými smečemi posunul svůj tým až na téměř konečných 20:24.



Jablonec – Netolice 2:3 (25:15, 23:25, 18:25, 25:22, 13:15). Do druhého zápasu domácí Jablonec pozměnil sestavu a Netoličtí jen marně hledali ten správný recept (10:4). I přesto, že stav málem srovnali (12:11), se nabuzený Jablonec pustil do nelítostného úprku. Své sebevědomí především našel v prvním zápase ještě nevýrazný Vladimír Chum, kterého Netoličtí nedokázali vůbec zastavit. Druhý set však byl již o něčem jiném, po velmi vyrovnaném úvodu (12:12) se tentokrát rozjeli Netoličtí a navyšovali svůj náskok, dokud je domácí nechávali (15:20). K síti se však vrátil Vladimír Chum a bylo po náskoku (22:22), ale i v této koncovce, stejně jako v prvním duelu, měli převahu hosté a srovnali stav setů na 1:1. Ve třetím setu konečně našli hosté recept na Vladimíra Chuma a léty nasbírané zkušenosti dokonale prodal Ondřej Mach, který se bez diskuze zasloužil o výhru Netolic v tomto setu. Čtvrtý set mohl rozhodnout vše a Jablonec to dobře věděl, sebral veškerou poslední sílu a své několika bodové vedení si držel od začátku setu (7:4, 17:13, 21:19) až do samotného konce (25:22). Jablonec, pln emocí po srovnání setů na 2:2, vlétl na hosty (5:2) a šel si pro své očekávané vítězství (9:5). První, kdo však z Netolických zaťal svou sekeru hluboko do jejich týla, byl Petr Šanda svým tvrdým útokem ze zadní zóny (9:6). Nastartoval tím všechny své spoluhráče a netolická mašina se dala do pohybu – dvě smeče Jaroslava Žáčka 10:10, Jan Kalina esem již na 10:11 a když Jan Suchý vyhrál přetlačovanou nad sítí na 10:13, měly již Netolice potřebný počet balónů na poklidné do hrání celého zápasu.



Po čtyřech výhrách v řadě tak jistě přijde vhod plánovaná herní přestávka druholigových zápasů. Netoličtí volejbalisté tak mají dostatek času na regeneraci a přípravu na svůj další domácí zápas.



Poslední listopadovou sobotu budou ve své hale hostit poslední tým aktuálního pořadí SK Dansport Praha. Jak je již dobrým zvykem, zvou všichni hráči své věrné diváky v již tradičním čase a to od 10 a na druhý duel od 14 hodin.

1. Chabařovice 7 3 0 3 31:20 27

2. Mladá Boleslav 7 1 2 2 29:17 25

3. Netolice 7 1 1 4 29:22 24

4. Ervěnice 5 3 0 4 28:21 21

5. Modřany 5 3 0 5 27:24 21

6. Slavia Plzeň 6 1 0 5 25:20 20

7. Karlovarsko B 5 0 3 4 25:24 18

8. Jablonec n. Nis. 3 1 3 5 20:27 14

9. Česká Lípa 2 1 2 7 16:30 10

10. Dansport Praha 0 1 4 7 13:35 6

11. Kadeti ČR 0 1 1 1 5:8 3

František Reindl